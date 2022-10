Tinto Brass smentisce Orietta Berti: "Un film erotico? Non gliel'ho mai proposto"

Tinto Brass ha smentito Orietta Berti dopo le sue ultime dichiarazioni nella scorsa puntata del Gf Vip. Un film erotico insieme? Non sarebbe mai stato proposto alla cantante secondo quanto afferma il regista che ha deciso di mettere le cose in chiaro dopo quanto affermato dalla Berti.

Orietta, infatti, all'inizio della settima puntata del Grande Fratello Vip, il reality che la vede come opinionista insieme a Sonia Bruganelli, ha raccontato ad Alfonso Signorini e al suo pubblico che Tinto Brass le aveva proposto di fare un film insieme. Era nato tutto da una domanda della moglie di Paolo Bonolis che si era rivolta alla Berti con queste parole: "Ho saputo che Tinto Brass ti aveva offerto una parte per un suo film" e Orietta aveva confermato di essere stata contattata più volte dal regista di film erotici in passato, peccato, però, che è arrivata la smentita di Brass che ha ammesso di non ricordarsi di nessuna offerta lavorativa fatta alla cantante.

“Non ricordo di aver proposto un ruolo a Orietta Berti in uno dei miei film - commenta Tinto Brass a AdnKronos - Dalla parole di Orietta Berti credo che potrei averle chiesto di interpretare un ruolo militare. Ho cercato di avere anche Patty Pravo in una delle mie pellicole ma invano. Nella mia carriera ho fatto tantissimi provini, ne ricordo uno anche ad Adriano Pappalardo".

Così, il maestro del film erotico, ha chiarito, una volta per tutte, la questione che, però, quasi sicuramente, verrà affrontata ancora da Orietta che potrebbe tornare a dire la sua sull'argomento.