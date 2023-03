"Quanto ha fatto male?". Tish dopo Amici quasi irriconoscibile: il video della cantante

È stata una concorrente di Amici, nell'edizione tra il 2018 e il 2019, aveva i capelli rosso fuoco e un puntino disegnato sotto ogni occhio. Tish con la sua voce e la sua bravura era arrivata fino al Serale del talent di Canale 5 aggiudicandosi la semifinale e poi il premio di Tim Music Award, a vincere fu Alberto Urso.

Con un video postato su TikTok è stata lei a riportare alla memoria quel periodo della sua vita: nella clip si vede lei com'era durante il programma con sovraimpressa la frase "Quanto ha fatto male?", poi una foto di lei adesso molto cambiata e non solo per il taglio dei capelli. La cantante ha perso molto pesi e questo dettaglio non può passare inosservato. Quella frase e la risposta scritta nella didascalia, "Poco", con tanto di hashtag #amici18 #tish #amiciufficiale #mariadefilippi, per molti significano che il suo dimagrimento non sia stato propriamente voluto ma che sia il risultato di un trauma, causato probabilmente dai commenti che l'artista ha letto mentre era nel programma. Qualcuno ha commentato ricordando che durante il serale "aveva preso un po' di peso e in molti le dicevano che era ingrassata", altri le hanno scritto di non lasciarsi abbattere dai momenti negativi. Il video ha suscitato non poco dibattito e infatti sono oltre 340mila le visualizzazioni.

Se non visualizzi il video, clicca qui