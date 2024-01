Tiziana Panella svela la malattia del compagno: "Una battaglia difficilissima". Il video in diretta

Tiziana Panella torna in tv dopo un periodo di assenza e svela di aver vissuto un momento particolarmente delicata a causa della malattia del compagno Anthony Acconcia. Motivo per cui, una volta ripreso il suo posto a "Tagatà", nello show mattutino di La7, la giornalista 55enne decide di rivolgere i suoi ringraziamenti ai medici che se ne sono presi cura.

Una volta tornata in onda, Panella saluta il suo pubblico così: "Ero occupata in un altro luogo, accanto al compagno della mia vita. Ero occupata in una battaglia difficile, difficilissima". Le parole successive precisano che la lotta non è ancora terminata e che "sarà una strada lunga, molto faticosa e che però i giganti come lui non temono". I giganti come lui, spiega, "non si lasciano spaventare". L'uomo è stato ricoverato nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale di Treviso, dunque per un problema al cuore, seppure la conduttrice non rivela con precisioni quali sono i problemi di salute che lo affliggono.

Parole d'amore per il compagno ma anche quelle di ringraziamento per il personale sanitario che si sta prendendo cura di lui: "In questo periodo ho pensato molto al lavoro che facciamo qui a Tagadà. Raccontiamo il Paese, le cose che non funzionano. Poi ci sono cose che funzionano: la sanità veneta è una vera eccellenza. Dal primario ai chirurghi straordinari ai medici, fino alla fisioterapista, che era un angelo coi capelli rossi che si muoveva come un sergente dal reparto alla terapia intensiva". "Lì dentro - conclude - ci sono persone straordinarie che con senso del dovere, dedizione assoluta e senso di umanità ti permettono di non sprofondare. A tutti loro va il mio grazie".

Chi è Anthony Acconcia, compagno di Tiziana Panella

Da anni Tiziana Panella è legata ad Anthony Acconcia, di professione manager e politico. È attualmente amministratore unico di A.IR, Autoservizi Irpini Spa, società a capitale pubblico controllata per il 100% dalla Regione Campania. Ricopre questo ruolo dal 2020, ma la sua è una carriera di lungo corso. Nato nel 1964, Acconcia è esperto in controllo di gestione degli Enti Locali, marketing e programmatore analista informatico. Oltre al percorso imprenditoriale, anche quello politico ha dato soddisfazione, tanto da essere stato eletto per due volte sindaco di Copodrise negli anni Novanta. È stato inoltre direttore generale della Provincia di Caserta, direttore generale del Consorzio Asi di Caserta, consulente di Anciform, Ancitel e presidente del Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci ASL CE1.