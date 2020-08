Tiziano Ferro adotta un altro cane dopo la morte di Beau: "Dovevo dare un senso alla sua scomparsa"

La morte di Beau è stato un duro colpo per Tiziano Ferro. Il Doberman che il cantante aveva adottato ad aprile se ne è andato in pochi giorni, dopo un'operazione a causa di un'improvvisa emorragia interna, lasciando il cantante con un vuoto enorme. Nulla, però, accade per caso e l'artista ha deciso di tornare nello stesso canile per aiutare un altro "angelo".

Insieme al marito Victor, Tiziano Ferro ha scelto ancora una volta un Doberman (che è la fotocopia di Beau), Jake. O meglio, è lui ad aver scelto loro, come spiega su Instagram accanto al video girato nel canile: "Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi. La rabbia e il dolore rimarranno per sempre, ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau e aiutare un altro angelo. Jake era amico di Beau in canile, ed è un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile per te... Me lo ha detto Beau".

Jake adesso è a casa insieme a Ellie, l'altro Doberman adottato lo scorso aprile, e chissà che la famiglia non si allarghi ancora. Quella del cantante, infatti, è una vera e propria crociata per salvare i cani adulti, che difficilmente vengono adottati in canile: "Adottate un cane adulto - ha consigliato più volte sui social - pensateci se potete".