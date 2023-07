Angelina Mango conquista Tiziano Ferro :“Zio Tiziano ci sarà sempre”

“Angelina Mango, dolce e pura ragazza. Come si fa a non accorgersi della tua bellezza interiore, oltre che del tuo naturale talento? Sicuramente mamma e papà ti hanno concesso un dono. Ma tu lo stai gestendo con gratitudine, amore e grande tenacia. Continua così. Zio Tiziano c’è stato, c’è e ci sarà quando vuoi. Grazie per aver cantato con me”. Parola, e post Instagram di Tiziano Ferro.

Immaginate di essere una giovane artista che sta cercando il suo posto nel mondo della musica, con caparbietà e un talento che la sta facendo mettere sempre più in luce e di ricevere, da uno dei cantanti italiani più famosi del mondo, un ringraziamento di questo tipo. Parole che pesano, perché sottolineano un apprezzamento che va oltre il lato artistico, e pesano ancor di più perché a esprimerle è un grande artista della scena internazionale.

Ma parole sincere e sentita. A testimoniarlo c’è il fatto che Tiziano Ferro ha voluto sul palco con lui, nella tappa del suo tour a Messina, Angelina Mango. Alla giovane collega è stato lasciato lo spazio per presentare la sua hit “Ci pensiamo domani”, prima di condividere la scena con Tiziano con cui ha intonato un intenso ed energico duetto su “Indietro”. E proprio quell’esibizione condivisa, Tiziano Ferro ha deciso di postare su Instagram per ringraziare pubblicamente la giovane collega, ma anche per attestare davanti a tutti la stima per il talento di Angelina Mango.

La giovane musicista non ha potuto far altro che commentare con parole più che eloquenti e che rendono chiara la sua comprensibile emozione, scrivendo: “Mi sembra tutto un sogno“.

Un sogno iniziato nella scuola di Amici, che l’ha portata a un passo dalla vittoria assoluta del talent show, ma che soprattutto le ha regalato la possibilità di farsi conoscere e di far conoscere la sua musica e le sue canzoni e che ora la porta anche ad incassare la ‘benedizione’ di ‘zio Tiziano’.