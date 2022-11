Tiziano Ferro: "Ho combattuto con la depressione per anni", poi parla dei diritti dei gay in Italia

Tiziano Ferro è tornato con un nuovo album, Il mondo è nostro, che uscirà l'11 novembre. Il disco parla della sua vita, della depressione, dell'essere diventato padre. Un lavoro molto intimista in cui ogni canzone affronta un tema diverso. "Prima mi vergognavo, non mi sentivo in diritto di stare male. Mi dicevo 'sta zitto e sorridi'", ha spiegato al Corriere della Sera parlando proprio di questo esperimento musicale nel quale ha riversato le sue esperienze.

La lotta all'alcol e alla depressione di Tiziano Ferro: "In California è vista come una malattia, non è follia"

In uno dei brani, Addio mio amore, parla apertamente della depressione che ha affrontato dopo aver intervistato Lady Gaga: "La nostra casa discografica mi aveva mandato a intervistarla e mi ero documentato ascoltando un podcast in cui affrontava a fondo la sua condizione mentale. Arriva un momento in cui capisci che la depressione ti fa vedere certe cose attraverso il suo filtro, non è la realtà". Nel documentario del 2020 in cui ha raccontato la sua lotta contro l'alcolismo non è stato parallelo all'affrontare la depressione. Il momento più difficile per lui è stato quando è arrivata la diagnosi: "Ero in analisi da tempo per altro, il mio rapporto con il cibo, la repressione dei miei sentimenti... la depressione cronica l’ho capita andando a vivere in California dove è vista come una malattia: non è follia, ma serotonina bassa".

Mentre combatteva questi demoni Ferro ha dovuto affrontare anche i famosi leoni da tastiera, gli haters, e di ciò ha deciso di parlare in Il paradiso dei bugiardi: "Sono stato ferito tante volte e spesso non mi sono sentito in pace di fronte a determinati sentimenti negativi. Ci sono parole che ti arrivano addosso da ragazzo e a 40 anni sei ancora ferito... Con il brano trasformo la sofferenza in qualcosa di positivo".

La gioia di essere padre e le conquiste che ancora devono essere portate a termine in Italia: "Mi auguro che chi è capo del Paese faccia il bene del Paese"

Ma nel disco ci sono anche i momenti belli della vita e così ecco, che come ogni genitore musicista, Mi rimani tu e A parlare da zero dedicate ai figli, Margherita e Andrés. "Baglioni ha detto che tutti i cantautori scrivono una canzone quando hanno un figlio - spiega Tiziano -. Eccomi nel club. Mai come adesso capisco quello che hanno fatto i miei genitori per me e glielo ripeto sempre. Io ho fatto i figli a un’età più adulta, con più lucidità e con più possibilità di avere aiuto anche se non abbiamo una tata fissa. Ho spostato il tour al 2023 proprio per stare con loro nel primo anno".

La prima festa del papà è poi l'occasione di parlare di suo padre. In occasione della prima festa del papà di Tiziano, lui gli ha mandato un messaggio di auguri particolare, o come lo definisce il cantautore "potente", che "mi ha sbloccato quando sentivo ancora vergogna e inadeguatezza, ero ormai atrofizzato all’idea che quella cosa non potesse essere per me". L'essere diventato padre negli Stati Uniti porta inevitabilmente ad un confronto con l'Italia e il bilancio non può che essere in negativo, perché "a chi è come me" la paternità è negata. "Siamo indietro a prescindere dagli schieramenti - commenta così Tiziano la questione dei diritti in Italia - Nessun governo ha mai fatto nulla di importante. Quella frase ce la si sente addosso... Conosco tanti ragazzi che risparmiano una vita per andare in Spagna, coppie che attendono anni per un’adozione, single cui non è concesso. È ovvio che non sono d’accordo con certe posizioni della maggioranza, ma mi auguro che chi è capo del Paese faccia il bene del Paese. Non c’è tempo per fare del male. Concedere più diritti a qualcuno non ne toglie ad altri".

Tiziano e Victor sono genitori amorosi che però si stanno scontrando con la pedagogia americana attuale: "Veniamo da famiglie piene di amore, ma anche disciplina e rispetto verso gli adulti, cose che non vanno di moda nella pedagogia americana di questi tempi. Si cercano modi idioti di dire no ai bambini senza usare la parola, non ci sono punti nelle gare sportive... ma la vita ti dice no, ti dice che non hai vinto".