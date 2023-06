Tiziano Ferro: "Mi hanno urlato brutto fr**io", il video del toccante discorso contro le discriminazioni

Il tour negli stadi di Tiziano Ferro sta facendo sognare i suoi fan. Da giorni non si parla d'altro se non dei suoi show, anche perché erano presenti sia suo marito che i suoi figli (che sono diventati protagonisti di teneri video diventati virali sui social). Ieri, domenica 25 giugno, si è svolta la seconda data allo stadio Olimpico di Roma e tra una canzone e un'altra Ferro ha deciso di leggere una lettera, intima e toccante, che parla di omofobia e discriminazione. Parole che in pochi minuti sono state condivise, e ricondivise, sui social, in particolare su TikTok.

Il discorso di Tiziano Ferro allo stadio Olimpico di Roma

"Voglio leggervi una cosa che non riguarda esclusivamente la discriminazione sentimentale, riguarda tantissimi gradi di discriminazione con i quali dobbiamo combattere ogni giorno", non è un caso che abbia scelto proprio la data romana: questo è il mese del pride e Tiziano ha voluto precisare che non ha potuto partecipare al pride di Milano, ma che vuole essere presente a quello organizzato a Latina che sarà l'8 luglio. "Un paio di anni fa un ragazzo su passando da destra mi gridò 'Brutto fr*cio!', schizzando via come il perfetto codardo che era. Hanno tutti un elemento in comune: la vigliaccheria. Perché io, paradossalmente, sarei anche in grado di rispettare gli omofobi se avessero almeno quel minimo di dignità di fermarsi, guardarmi negli occhi e attendere le conseguenze dei loro insulti. Prendetevi la vostra vita, ragazzi, qualunque essa sia, diventate ciò che volete e non so ciò che gli altri vogliono".

Lo show è poi proseguito e sul palco romano si sono dati il cambio numerosi ospiti, anche se quello d'onore era Jovanotti: i due hanno cantato Penso positivo e poi Balla per me. Gli altri sono stati Carmen Consoli, Tananai e Max Pezzali, Federico Zampaglione dei Tiromancino.