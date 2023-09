Tiziano Ferro, le parole del migliore amico dopo il divorzio

È un momento molto doloroso per Tiziano Ferro, che oggi ha annunciato con un comunicato la separazione dal marito Victor Allen, sposato nel 2019 dopo 4 anni di fidanzamento. I due hanno già avviato le pratiche per il divorzio, ciò significa che la crisi andava avanti da tempo e che saranno arrivati a prendere questa difficile decisione nei mesi scorsi.

Adesso la priorità sono i figli Andreas e Margherita, adottati lo scorso anno, e la loro serenità. "Attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me" ha fatto sapere Tiziano Ferro, spiegando ai fan che proprio per questo motivo non potrà essere in Italia nelle prossime settimane - come aveva programmato - per presentare il suo primo romanzo. Dopo questa notizia il cantante è stato travolto dalla solidarietà di fan, amici e colleghi, che sui social lo stanno inondando di messaggi d'affetto con cui lo incoraggiano in questo periodo duro e complicato. Tra tutti colpisce quello di Roberto Casalino, grande amico di Tiziano. I due si conoscono dai tempi dell'adolescenza, vissuta a Latina, e spesso hanno scritto insieme (l'ultima canzone è la recente "Destinazione mare"). "E se potessi azzerare le distanze, in questo momento ti abbraccerei fortissimo come ho fatto sempre" ha scritto Casalino sotto al post dell'amico, facendo il pieno di like.

L'amicizia tra Tiziano Ferro e Roberto Casalino

Roberto Casalino è un punto di riferimento importante per Tiziano Ferro. Amici da quando erano ragazzini, i due non si sono mai persi nonostante le loro vite li abbiano portati su strade diverse e, da qualche anno, a migliaia di chilometri di distanza. "Il suo ruolo trascende da quello dell'amico. Lui è famiglia" aveva spiegato Tiziano Ferro lo scorso inverno a Verissimo, parlando di lui e raccontando qualcosa di ancora più importante della loro amicizia: "Non avrei mai potuto sopravvivere all'adolescenza senza Roberto. E posso dire viceversa. Eravamo due cose che non appartenevano a niente negli anni '90. Tutti andavano in discoteca, bevevano, noi bevevamo i nostri cappuccini e scrivevamo canzoni. Andavamo nelle sale di incisione, a vedere i concerti. E poi il mondo interiore. Io ho capito subito che con lui potevo parlare della confusione, anche quando non ce la raccontavamo per quello che era".