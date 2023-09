Tiziano Ferro divorzia dal marito: da Annalisa a Emma e J Ax, la solidarietà degli amici

È arrivato inaspettato l'annuncio del divorzio tra Tiziano Ferro e il marito Victor Allen. "Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio" ha scritto il cantautore nel lungo post pubblicato poco fa su Instagram, dove ha confidato il dolore per un momento tanto delicato ancor più perché coinvolge i due figli, Margherita e Andres, adottati lo scorso anno quando i piccoli avevano 9 e 4 mesi.

L'annuncio di Tiziano Ferro ha raggiunto l'attenzione di migliaia di fan che in un poco più di un'ora hanno manifestato con oltre 100mila like tutto il loro affetto per lui. Tra loro anche colleghi e personaggi noti del mondo dello spettacolo: Emma, Annalisa, J Ax, Giorgia; Laura Torrisi, Pamela Prati, Giuliano Sangiorgi, Alessandra Amoroso sono solo alcuni dei volti noti che con un cuore hanno dimostrato il loro sostegno all'amico. Ferro ha comunicato di non poter onorare gli impegni professionali presi in Italia, tra cui anche la presentazione del suo primo romanzo: "È un momento delicato - ha spiegato - in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia".

Dal canto suo Victor Allen è rimasto nel completo silenzio. L'ex consulente della Warner Bros e al momento proprietario di un'agenzia di marketing non ha un profilo Instagram ufficiale. Victor e Tiziano si sono conosciuti nel 2015 e tre anni dopo Victor gli ha fatto la proposta di matrimonio nel giorno in cui il cantante di Latina ha compiuto 39 anni.