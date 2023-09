Tiziano Ferro e Victor Allen, parlano gli amici: "I motivi del doloroso divorzio"

Tiziano Ferro si è trincerato in un assoluto silenzio dopo aver annunciato il divorzio dal marito Victor Allen. "Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio" ha scritto il cantautore senza entrare nei dettagli delle ragioni della fine di un rapporto celebrato quattro anni fa, ma limitandosi a parlare di un momento delicato soprattutto per i suoi figli.

Adesso a tornare sulla vicenda privata di Tiziano Ferro è il settimanale Oggi che nella rubrica dedicata al gossip riporta le dichiarazioni di persone vicine a lui e all'ex marito in merito alle presunte ragioni dell'addio. "La crisi con l'imprenditore americano sarebbe iniziata già molto tempo fa", scrive Alberto Dandolo: "Persone vicine alla coppia parlano di scontro tra culture e di inconciliabilità nella visione della vita e dei rapporti. L'arrivo lo scorso anno dei loro due figli Margherita e Andreas ha poi acuito le crepe invece che appianarle". Per il cantautore di Latina, 43 anni, questo sarebbe un momento davvero molto complesso ("sta vivendo con grande dolore il momento", si legge ancora) acuito dalla difficoltà di portare i bambini in Italia per ragioni anagrafiche e legali. Lo stesso Tiziano Ferro, infatti, aveva dichiarato di aver annullato i suoi impegni per dedicarsi ai suoi figli che vivono a Los Angeles con lui: "In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita", aveva spiegato prima di chiudersi nella totale riservatezza.

Chi è Victor Allen

Victor Allen è un ex consulente della Warner Bros e al momento è proprietario di un’agenzia di marketing. Non sono molte le informazioni su di lui e sono altrettanto poche le sue foto sui social in quanto non ha un profilo Instagram ufficiale. Victor e Tiziano si sono conosciuti nel 2015 e tre anni dopo Victor gli ha fatto la proposta di matrimonio nel giorno in cui il cantante di Latina ha compiuto 39 anni.