Tiziano Ferro annuncia il divorzio dal marito Victor: "Doloroso, abbiamo due figli"

Tiziano Ferro con estremo dolore, e anche una punta ben leggibile dispiacere e rabbia, ha comunicato che lui e il marito Victor Allen stanno divorziando. I due si sono sposati nel 2019 e solo a febbraio 2022 sono diventati genitori di Margherita ed Andres. Su Instagram il cantautore ha dato il difficile annuncio perché "come sempre" ha voluto rendere partecipe della sua vita la sua community.

Un messaggio che non nasconde l'amarezza per una storia d'amore che si chiude e la consapevolezza di dover fare il possibile per il bene dei due bambini che vivono "la maggior parte del tempo" a casa con Tiziano. "Non posso portarli con me in Italia", aggiunge poi Ferro e così è costretto ad annunciare che tutti i progetti in vista dell'uscita del suo libro saranno disdetti.

Tiziano Ferro e Victor divorziano

"Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia - ha scritto Ferro su Instagram -. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio". "È un momento delicato - spiega ancora il cantautore -, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita".

"Voi lo sapete: ho portato avanti un tour contro il parere dei medici. Non avrei mai cancellato quei concerti, non mi sarei mai privato della gioia di ritrovarvi dopo sei anni, di cantare e ballare insieme - ha scritto ancora -. Questa volta però è diverso. Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità. Il vostro affetto mi ha sempre sostenuto nelle situazioni difficili e sono certo che accadrà anche stavolta: mi affido al vostro buon cuore. Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita... Della nostra vita. Ci vedremo comunque, anche nella distanza. Vi voglio bene. Tiziano".

Chi è Victor Allen

Victor Allen è un ex consulente della Warner Bros e al momento è proprietario di un’agenzia di marketing. Non sono molte le informazioni su di lui e sono altrettanto poche le sue foto sui social in quanto non ha un profilo Instagram ufficiale. Victor e Tiziano si sono conosciuti nel 2015 e tre anni dopo Victor gli ha fatto la proposta di matrimonio nel giorno in cui il cantante di Latina ha compiuto 39 anni.