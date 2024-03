Tiziano Ferro è ufficialmente divoziato: "È un lutto, non un fallimento. Ora inizia la ricostruzione"

Tiziano Ferro è ufficialmente divorziato. Il cantante di Latina, icona della musica pop dalla fine degli anni '90 a oggi, ha annunciato la fine ufficiale del suo matrimonio con Victor Allen, 58 anni, di Los Angeles, proprietario di un’agenzia di marketing con il quale si era sposato il 25 giugno del 2019. Un legame vissuto sempre con il massimo risebo, con la voglia di tenere alla larga il gossip e vivere l'amore tra le mura domestiche in America, Paese in cui Tiziano aveva scelto di vivere insieme a Victor e ai loro bambini Margherita e Andres, arrivati nella loro vita nel febbraio del 2022. Ora, però, l'idillio è finito, il cuore è spezzato ma è tempo di ricostruire dopo un divorzio doloroso, non facile e che ha messo a dura prova Tiziano Ferro che ha vissuto mesi psicologicamente difficili ma che adesso è pronto a riprendere in mano la sua vita e a iniziare una nuova fase di ricostruzione a 44 anni.

È stato lo stesso Tiziano ad annunciare la conclusione del suo divorzio con Victor Allen. Lo ha fatto per evitare speculazioni, pettegolezzi e chiacchiericci. Lo ha fatto per essere onesto con i suoi fan e trasparente nel condividere con tutti quelli che lo seguono da anni, cosa sta accadendo nella sua vita nel bene e nel male, come ha sempre fatto. Con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, accompagnato da una dolcissima foto in bianco e nero di quella famiglia che ormai non esiste più, dove ha ammesso: "La nostra storia è ufficialmente conclusa. Non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo. È un lutto". Queste le parole di Tiziano che ha poi voluto ringraziare la vita, gli amici, Dio e chi lo ha salvato dal ciglio del burrone.

Si conclude un matrimonio durato 5 anni. Si conclude un'idea di famiglia unita che Tiziano aveva sempre sognato ma che adesso dovrà portare avanti in modo diverso ma non per forza peggiore. Ora è tempo di voltare pagina, come ha ammesso lo stesso cantante: "Sfoglio l’ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo". E, infine, un augurio rivolto a se stesso: "Buona ricostruzione, Tiziano!".

I motivi del divorzio tra Tiziano Ferro e Victor Allen

Perché Tiziano Ferro e Victor Allen si sono separati? Per un presunto scontro tra culture (italiana e americana) e la conseguente inconciliabilità nella visione della vita. Le crepe nella coppia c'erano già prima dell'arrivo dei loro bimbi nel febbraio del 2022 ma crescere insieme due bambini non ha fatto altro che aumentare le difficoltà e sottolineare la differenza di vedute tra i due. Così, Tiziano e Victor hanno deciso di separarsi annunciando questa decisione nel 2023 e oggi è arrivato il divorzio ufficiale.