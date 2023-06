Tiziano Ferro in concerto, i figlioletti insieme ai nonni nel pubblico: il video è dolcissimo

Tra le ventimila persone che a Lignano Sabbiadoro hanno ballato, cantato e che si sono emozionate al concerto di Tiziano Ferro c'erano anche due piccoli grandi fan che non sono sfuggiti all'obiettivo di uno smartphone. Trattasi di Margherita e Andres, i figli del cantante e del marito Victor ripresi insieme ai nonni sotto al palco dove il loro papà si esibiva. Qualche frammento del tenero momento che ha immortalato i bimbi è parte di un video che circola su TikTok, eccezionale proprio perché riprende i piccoli che in più occasioni il cantante ha definito "il senso della mia vita".

I figli di Tiziano Ferro

Da quando ha annunciato l'arrivo dei suoi bambini un anno e mezzo fa, Tiziano Ferro che risiede negli Stati Uniti con il marito ha deciso di vivere la paternità lontano dai riflettori proteggendo i figli da una sovraesposizione. Un piccolo strappo alla regola qualche tempo fa, quando ha raccontato il caratterino della figlia che lo interrompeva mentre lui era impegnato in un'intervista: "Io ci provo a registrare le video interviste ma lei deve dire la sua. La mia piccola star" aveva scritto sui social. Il cantante non ha mai voluto rivelare qual è il percorso che gli ha consentito di diventare papà in America, paese in cui per i gay e per i single diventare genitori è più semplice. "Nel 2019 ho iniziato un lungo percorso per avere questi figli, non ti spiego per quale strada, ma la verità è che qualunque strada è faticosa", si è limitato a spiegare senza specificare se si sia trattato di adozione o se di utero in affitto.

Qualche giorno fa, nell'ambito dell'acceso dibattito sulla maternità surrogata in Italia, Ferro si è espresso in merito all'impossibilità di registrare i figli di coppie omogenitoriali: "Sono i bambini che vengono menomati. Loro che, se in Italia finiscono in ospedale e uno dei due genitori è lontano, non possono contare sulla presenza dell'altro" ha detto, "I figli come i nostri, o quelli cresciuti da un genitore single, sono stati così terribilmente voluti, così visceralmente amati che verranno su fortissimi. Inevitabilmente diventeranno la nuova classe dirigente e politica del Paese. Allora sì che voglio vedere di quali leggi sulla famiglia si faranno portavoce".