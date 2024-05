Tiziano Ferro scrive una dedica ai figli, dopo le polemiche

Tiziano Ferro trova pace in famiglia. Dopo le polemiche nate attorno al rapporto con la sua ex discografica Mara Maionchi, il cantante di Latina pubblica una foto in cui si immortala insieme ai suoi amori, ovvero i figli Margherita e Andreas, avuti dall'ex marito Victor Allen. È a loro che Tiziano fa una dedica speciale, destinandogli le parole della sua canzone "A parlare da zero", che proprio per loro ha scritto anni fa.

Una foto tenerissima in cui l'artista mostra il suo weekend all'insegna dell'amore. Papà e figlioletti sono vestiti en pendant. Tiziano indossa un abito scuro e cravatta color pesca, proprio come il suo piccolino, che veste lo stesso look solo in versione mignon, mentre la bimba è adorabile in un vestitino pesca. Questo il testo della canzone:

Chiedo scusa ad ogni assente ma di voi non mi interessa più

Da quando la marea cancellò i miei disegni su uno scoglio

Di fronte al mio mare…quando ero bambino

Di fronte ad una lacrima…quando non mi capivo

E non sono ferite, è uno squarcio di luna che ride

Di questo compleanno in febbraio, di quello che poi già sapevo

Sto contando carezze fallite Che si chiudano grandi ferite

E lo chiedo ogni giorno a Dio Di mostrarmi

Anche solo una storia piccolissima

Quindi chiudo gli occhi e allora vedo

I capitoli di un libro antico…e non so più chi sono non le so le parole

Ma tu mi insegni a contare davvero

E a parlare da zero

Eh, Io non avevo ancora imparato a correre alla tua età

Quando il mio di papà mi guardava orgoglioso sorridevo come fai tu con me

Sto contando carezze fallite

Che si chiudano grandi ferite

E lo chiedo ogni giorno a Dio

Di mostrarmi

Anche solo una storia piccolissima

Quindi chiudo gli occhi e allora vedo

I capitoli di un libro antico…e non so più chi sono non le so le parole

Ma tu mi insegni a contare davvero

E a parlare …

Come se tutte le paure

Si vedessero per festeggiare

La mia agonia più ardita, che morivo ma qui non si muore

Finché non è finita

Oh oh oh oh

Sto contando carezze fallite

Che si chiudano grandi ferit

E lo chiedo ogni giorno a Dio

Di mostrarmi

Anche solo una storia piccolissima

Quindi chiudo gli occhi e allora vedo capitoli di un libro antico… e non so più chi sono non le so le parole

Ma tu mi insegni a contare davvero

E a parlare da zero

È nel loro abbraccio che Tiziano torna spensierato dopo il caos dei giorni passati. Per chi non avesse seguito la vicenda, un breve riassunto: la scorsa settimana Mara Maionchi, ex manager di Tiziano, lo ha accusato di ingratitudine. Immediata la replica di lui, che ha negato le accuse e che invece condiviso un articolo in cui si parla di Maionchi come di un "lupo cattivo". Secondo quell'articolo, l'ex discografica avrebbe spinto affinché Tiziano nascondesse la sua omosessualità. A chiudere la questione Maionchi stessa, che l'altroieri ha invitato Tiziano a spegnere i rancori e a godersi la famigllia.