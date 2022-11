Tiziano Ferro commosso per il video dei figli: "Il senso della mia vita"

Quella appena trascorsa è stata una settimana intensa per Tiziano Ferro, in Italia per promuovere il singolo "La prima festa del papà" - secondo estratto del nuovo album, "Il mondo è nostro" - e allo stesso tempo difficile. Era la prima volta che il cantautore si allontanava dai figli, Andres e Margherita, rimasti a casa con il marito Victor Allen.

Appena tornato a Los Angeles, Tiziano Ferro ha voluto condividere su Instagram le emozioni provate in questi giorni di lontananza e alcune riflessioni importanti. Commosso per il video mostrato a Verissimo dei bambini che lo chiamano "papà" davanti alla televisione (come milioni di italiani), l'artista ha scritto: "Papà, papà, papà. C'è tutto il senso della mia vita dietro questa parola pronunciata in maniera così innocente, così dolce". Tiziano Ferro, che ha sempre chiesto rispetto e privacy per i figli e per questo nuovo capitolo della sua vita, ha poi ringraziato i fan: "Se è vero che il rispetto è la forma più alta di amore allora vi dico che anche questi due nanetti vi ringraziano. Perché hanno rispettato la lontananza di papà e voi vi siete presi cura di lui mentre era lontano, affinché potesse sentirsi accolto ed amato come non mai. Vi vogliamo bene".

Il post di Tiziano Ferro

L'arrivo di Andres e Margherita

Lo scorso febbraio Tiziano Ferro ha annunciato sui social di essere diventato papà insieme al marito Victor. L'arrivo di Margherita e Andres, di 9 e 4 mesi, ha rivoluzionato la loro vita e regalato al cantante una gioia immensa, quella che aspettava di vivere da anni. "Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo - aveva spiegato in un post - La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo". Su come è nato il loro percorso genitoriale - se grazie a GPA o all'adozione - Tiziano Ferro non si è mai pronunciato.