Tiziano Ferro posta una foto con i figli e si rivolge ai fan per un consiglio (dolcissimo)

Continua il successo di Tiziano Ferro alle prese con il suo tour #TZN23 che riempie gli stadi tappa dopo tappa. Tanti sono i video, le foto, le clip postate dai fan del cantautore che in questa esperienza viene accompagnato dalla sua famiglia, in diverse occasioni ripresa ad ascoltarlo sotto al palco o dietro le quinte. È successo qualche giorno fa con il marito Victor Allen, filmato mentre teneva in braccio la loro figlia Margherita, e ancora con i genitori di Tiziano, dolcissimi accompagnatori dei due bimbi durante il concerto a Lignano Sabbiadoro del loro papà.

Stavolta, però, è stato proprio Tiziano Ferro a condividere tra le storie Instagram uno scatto tenerissimo che lo mostra mentre saluta i suoi piccoli Margherita e Andres. "C’è questo duo esordiente che vuole collaborare con me, sono indeciso se scrivergli una canzone o no. Che dite?" è stato il consiglio che il cantautore ha rivolto ai suoi fan, informati dell'impossibilità di avere sempre ospiti e amici con lui sul palco in tutte le tappe del tour. Un interrogativo dolcissimo quello di Tiziano che si immagina sarà stato travolto dalle risposte affermative della foltissima platea di persone conquistate dalla tenerezza dei suoi bimbi.

I figli di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro e Victor Allen si sono spostati a luglio del 2019 a Sabaudia, in provincia di Latina, terra d'origine del cantante, ma si conoscevano già da alcuni anni. Poi la decisione di diventare genitori di due bimbi, Andreas e Margherita appunto.

Da quando ha annunciato l'arrivo dei suoi bambini un anno e mezzo fa, Tiziano Ferro che risiede negli Stati Uniti con il marito ha deciso di vivere la paternità lontano dai riflettori proteggendo i figli da una sovraesposizione. Un piccolo strappo alla regola qualche tempo fa, quando ha raccontato il caratterino della figlia che lo interrompeva mentre lui era impegnato in un'intervista: "Io ci provo a registrare le video interviste ma lei deve dire la sua. La mia piccola star" aveva scritto sui social. Il cantante non ha mai voluto rivelare qual è il percorso che gli ha consentito di diventare papà in America, paese in cui per i gay e per i single diventare genitori è più semplice. "Nel 2019 ho iniziato un lungo percorso per avere questi figli, non ti spiego per quale strada, ma la verità è che qualunque strada è faticosa", si è limitato a spiegare senza specificare se si sia trattato di adozione o se di utero in affitto.