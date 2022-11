Tiziano Ferro: i video mai visti con i figli, in casa a Los Angeles

(In alto, il video di Tiziano Ferro "casalingo" con figli e marito a Los Angeles)

Solitamente restii a condividere il proprio privato con il pubblico, Tiziano Ferro e Victor Allen fatto una eccezione per via dell'ospitata evento del cantante a Verissimo, in cui si è raccontato a 360 gradi tra carriera e vita privata. Molte le testimonianze che l'artista e il 57enne americano hanno condiviso per la prima volta con i telespettatori, in particolare inediti i momenti di tenerezza immortalati insieme ai figli Andres e Margherita, di cui i due sono ufficialmente genitori da febbraio.

La lettera di Victor per Tiziano

Tiziano che nuota in piscina insieme alla piccola Margherita, per poi cantarle la ninna nanna mentre la tiene stretta a sé sul petto. Margherita ed Andres che guardano il papà cantare in tv. E ancora i baci tra Tiziano e Victor, in riva al mare della California. Sono immagini che raccontano una famiglia felice, quelle che arrivano da oltreoceano. Una gioia che viene confidata anche da una lettera che Victor ha scritto per il marito e che invia alla produzione del talk show di Canale 5: "Siamo qui a Los Angeles che ti seguiamo, papà - esordisce Allen - Ci manchi tanto ma sappiamo che sei circondato dall'amore delle persone e dei fan. Io, Margherita e Andres ascoltiamo sempre il tuo nuovo disco e sappiamo che tutti lo ameranno come lo amiamo noi. I bambini stanno dormendo, io vorrei essere lì con te ma so che ci sono tante persone che ti stanno vicine prima che toni a casa. Ti invio tutto il mio amore".

L'amore tra Victor e Tiziano, dall'inizio

Di fronte a queste immagini, Tiziano scoppia in lacrime. Un equilibrio cercato a lungo, il suo. Un percorso che ha trovato compiutezza emotiva solo con l'incontro con Victor, sposato nel 2019 a Latina, davanti a 40 invitati. Ex consulente della Warner Bros, Allen è attualmente proprietario di un’agenzia di marketing. La proposta di matrimonio a Tiziano, l'ha fatta proprio lui. Fino a quel momento, l'amore era stato tenuto al riparo dai riflettori, poi una gioia gridata al mondo. A febbraio l'annuncio della paternità dei due bimbi, che quando sono arrivati in casa avevano 9 e 4 mesi. "Ci prenderemo cura dei nostri figli - hanno fatto sapere in un post - Proteggendoli e custodendone l'intimità meglio che potremo". E ci stanno riuscendo.