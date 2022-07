Tiziano Ferro, ladri in casa dei genitori: rubata una Bmw

Ladri in casa dei genitori di Tiziano Ferro, a Latina. Il furto è avvenuto la scorsa notte, quando ignoti si sono introdotti nell'abitazione e hanno portato via una Bmw Serie 1. La società che gestisce il sistema satellitare installato a bordo dell'auto ha fatto scattare l'allarme e una volante della polizia è intervenuta tempestivamente, mettendosi sulle tracce dei malviventi.

I ladri sono stati intercettati poco dopo e alla vista della pattuglia hanno proseguito la loro fuga, come fa sapere Latina Today. L'inseguimento è durato qualche minuto, finché i ladri non hanno abbandonato l'auto e proseguito a piedi per le campagne circosatnti. Gli agenti sono riusciti a recuperare anche una Porsche - risultata rubata a Roma lo scorso 2 luglio - con cui la banda aveva raggiunto l'abitazione della famiglia Ferro.

I ladri non sono stati fermati, ma sono in corso indagini per risalire alla loro identità. I rilievi della polizia scientifica e l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza potrebbero rivelarsi decisivi per la cattura.