Tiziano Ferro racconta il gesto soprendente di Laura Pausini: "Ecco che cosa sono gli amici veri"

In un periodo non semplice scandito dalla fine del suo matrimonio e dalla recente delusione per le parole di Mara Maionchi nei suoi confronti, Tiziano Ferro sa di poter contare sempre e comunque su una rete di amicizie vere e autentiche, strette nel corso della sua vita a Los Angeles o nate prima di allora e rafforzate nel tempo. Tra loro c'è anche quella con Laura Pausini, collega ma soprattutto amica-sorella che per lui ha avuto una cura immensa in un momento difficilissimo. Ne ha parlato nel corso dell'intervista a Vanity Fair dove, oltre al suo primo incontro con i suoi figli e al suo divorzio da Victor Allen, Ferro ha parlato anche delle persone su cui sa di poter contare. Come Laura Pausini, appunto.

"Laura è appena venuta da me a Los Angeles con la figlia. Ho cucinato per loro e per i miei figli paccheri al sugo e pollo", ha esordito Ferro per dare l'idea del loro rapporto cresciuto negli anni grazie a piccoli grandi gesti arrivati come conferma di un affetto davvero importante: "Ho visto Laura evolvere come donna, diventare madre, vincere tutto. E l'ho vista anche star male. Oggi posso dire: che culo avere Laura come amica! E parlo di un'amica vera. Mi ricordo che durante il divorzio lei era a Buenos Aires e a un certo punto mi fa una videochiamata e mi dice: “Io non ti vedo bene, adesso prendo un volo e vengo a Los Angeles”. Aveva solo due giorni di stacco tra un concerto e l’altro. Ecco che cosa sono gli amici veri".

Oltre a Laura Pausini, Tiziano Ferro ha citato anche due altre donne del mondo dello spettacolo come due gradi amiche, Bianca Balti ed Elisabetta Canalis. "A Los Angeles, per esempio, città che tutti giustamente ritengono alienante, ho trovato un'intera famiglia elettiva di persone che sono diventate amici. Molte di queste le ho trovate alle riunioni degli alcolisti anonimi. Il fatto è che lì nessuno ti chiede, come succede nella vita di tutti i giorni, quanto guadagni e che lavoro fai. La conoscenza parte dai danni che hai fatto, dalle fragilità. E tutto diventa più autentico, senza filtri", ha detto parlando della sua vita in America. "Ma ci sono anche amiche speciali come Elisabetta Canalis e Bianca Balti, donne che smettono i panni dei loro personaggi per tornare a essere madri", ha detto poi delle due modelle: "Bianca è allegra, giocosa, prende tutto di petto. Elisabetta mi dà speranza, è creativa, spirituale. Il sentimento dell'amicizia è assolutista: gli amici ci sono sempre e comunque. Punto e basta. E capisci quanto siano importanti quando le cose non vanno come avevi previsto, come per esempio col divorzio da mio marito Victor".