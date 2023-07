Tiziano Ferro, da Laura Pausini a Marco Mengoni i messaggi dei colleghi

Da Laura Pausini a Marco Mengoni, da Fiorella Mannoia a Paola Turci, da Madame a Levante, da Alessandra Amoroso a Blanco fino a Rovazzi a tantissimi altri, il mondo della musica e dello spettacolo italiano si stringe attorno a Tiziano Ferro.

La confessione a cuore aperto del cantante di Latina ,che oggi che ha annunciato sul suo profilo Instagram di avere un nodulo che dovrà essere presto operato, ha colpito molto i tanti fan dell’artista che hanno invaso il suo profilo social con una valanga di messaggi di supporto e affetto per Ferro, che sta vivendo un momento delicato.

Tra i tanti che hanno voluto esprimere vicinanza al musicista non sono mancati tanti colleghi illustri, a iniziare da una regina della musica italiana, Laura Pausini, che ha voluto così esprimere il suo affetto a Tiziano Ferro: “Pochi possono capire a fondo cosa significhi aver fatto questa scelta TZN. Emotivamente oltre che fisicamente. Sei grande. E come tantissimi, anche io, ti ringrazio per questa scelta e ti voglio bene”.

La scelta a cui si riferisce il messaggio di Laura Pausini è quella che ha fatto il cantante che, anche davanti al parere contrario dei medici, ha voluto concludere il suo tour in tutte le sue tappe, prima di fermarsi per sottoporsi all’operazione.

Tiziano Ferro: “Ora posso dirvi la verità”

Una scelta rivendicata nell’emozionante video in cui Ferro dà l’annuncio del suo problema ai fan, mentre scorrono le immagini dei suoi concerti e dei backstage, e anche di lui e di suo marito Victor con i loro figli, i piccoli Margherita e Andres dietro le quinte, mentre la voce del cantante fuori campo recita la lunga didascalia che spiega tutto: “Ora posso dirvi la verità. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che - per intenderci - è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato.Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare…ma non importa. L’unica cosa che ho bisogno di dire - e che ci tengo voi sappiate - è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città. E lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto. I dottori dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito. Loro però non sapevano una cosa che io invece avevo già ben chiara in testa. Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente al mondo. Perché c’eravate voi. Quindi grazie. Vi voglio bene”.

Tra i tanti messaggi di solidarietà e abbracci virtuali, oltre a quello di Laura Pausini, c’è il messaggio di Marco Mengoni: “Che bella persona che sei, ti stimo tanto...in bocca al lupo. Gli artisti come te meritano tutto l'amore di questo mondo”. Quello di Fiorella Mannoia “Siamo con te”, quello di Francesca Michielin: “Sei un grandissimo professionista ed essere umano grande Tizz”, quello di Paola Turci “Che grande forza”, quello di Alessandra Amoroso: “In bocca al lupo mio dolce amico dal cuore d’oro!”, quello di Sandra Milo “La forza dell'onda di amore che hai ricevuto da tutti quelli accorsi a vederti ti ha sostenuto, facendo sì che corpo e spirito non cedessero sotto il peso di una minaccia incombente e che la tua voce non si spezzasse in gola. Ora che hai fatto il pieno di energia puoi finalmente dedicarti solo alla cura di te stesso, accompagnato dalle preghiere di chi ti vuol bene e sostenuto dall'affetto di chi ti sta accanto. Un abbraccio infinito come la scia di bene che lasci dietro di te e che di rimando ti seguirà ovunque andrai” e tanti altri. Quasi tutti corredati da cuori e altre emoticon, a simboleggiare vicinanza, affetto, sostegno a questo amatissimo artista.