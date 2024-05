"Vi mostro i regali che ho fatto a Mara Maionchi. Io sarei un ingrato?". Tiziano Ferro senza filtri

Tiziano Ferro non ci sta. Dopo le accuse di ingratitudine che Mara Maionchi gli ha mosso durante la trasmissione Belve, il cantante replica attraverso il suo profilo Instagram. E lo fa attraverso un lungo messaggio, ma anche mostrando le prove di quella che sarebbe stata la sua riconoscenza nei confronti della sua ex manager.

Che cos'è successo davvero

Ma riavvolgiamo il nastro. Tutto comincia quando, giorni fa, Francesca Fagnani, conduttrice dello show di Rai Due, chiede a Maionchi: "Mi dice chi non ha capito che incontrarla è stata una fortuna?". Qui l'ex discografica risponde: "Tiziano Ferro. Perché non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato ad essere quello che alla fine, in parte, è. Ma essere riconoscenti non è un obbligo alla fine...". Un silenzio lungo un giorno, poi ieri sera - durante la messa in onda della puntata - arriva la replica di Tiziano: "La prima cosa che ho insegnato ai miei bimbi è dire grazie, la seconda è dire scusa. Ti sono sempre stato grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasione quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso?". E ancora: "Ci siamo incontrati tantissime volte: studi televisivi, concerti, camerini e ogni volta ci siamo abbracciati e abbiamo riso dei bei tempi andati. Se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me l’hai mai detto durante una di queste occasioni?".

I regali di Tiziano Ferro

"Potrei postare la miriade di interviste nelle quali ti ho celebrata" prosegue Ferro "i ringraziamenti nel booklet dei miei album nei quali eri in prima linea nei ringraziamenti, il nostro scherzo telefonico, una serie infinita tra citazioni nel mio libro o nel web - in tutte le lingue del mondo, perché ho parlato di te e Alberto in tanti posti del globo. Però mi limiterò a postare questo video. Magari sono uno stolto ma a me questo, sembrava un abbraccio di cuore. Che peccato, che tristezza". Poi l'artista di Latina mostra quelli che sarebbero stati i regali simbolici a emblema della riconoscenza. Ovvero i ringraziamenti in coda all'album Rosso Relativo, uscito nel 2001 ("Questo album è dedicato a Mara e Alberto, che sono le persone che più al mondo hanno creduto in me", si legge). E ancora pubblica le immagini di un abbraccio con mara che in passato ha voluto includere all'interno del docu film sulla sua vita. Tutti gesti che hanno a che fare col passato insomma. E questo fa pensare: che cos'è successo dopo? Perché i rapporti si sono incrinati al punto che Mara oggi ha il dente così avvelenato?