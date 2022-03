"Ora che sei padre anche tu". Il messaggio del papà di Tiziano Ferro è commovente

Un messaggio per celebrare la paternità appena arrivata. E' quello di Sergio, papà di Tiziano Ferro, inviato al cantante in questi giorni. Inviato nel giorno della Festa del Papà, lo screenshot è stato condiviso dall'artista di Latina. "La storia continua e si tramanda, ora il testimone è nelle tue mani", si legge in prima battuta. A fine febbraio la nascita di Margherita ed Andres, i bambini avuti da Ferro col marito Victor Allen.

Nel messaggio, il signor Sergio invita il figlio a non perdere un attimo dell'infanzia dei piccoli. "Non è difficile vivere per i propri figli, goditeli il più possibile - si legge - Il tempo fugge, fermalo con loro. Tanti auguri anche a te, da tuo papà". Commossa la risposta di Tiziano: "Chi l'avrebbe mai detto che avrei ricevuto gli auguri da mio papà per la festa del papà? Ti voglio tanto bene", scrive.

L'annuncio della paternità di Ferro è arrivato a fine febbraio, a tre anni dal matrimonio con Victor celebrato a Latina. "Ci prenderemo cura dei nostri figli - ha fatto sapere - Proteggendoli e custodendone l'intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere "quando", e soprattutto "se", condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E' un diritto insindacabile". A corredo, la foto del primo abbraccio da vera "famiglia".

Chi è Victor Allen

Al suo fianco, nello scatto e nella vita, c'è appunto Victor. Americano, per la precisione Losangelino, 57 anni, ha conosciuto Ferro sei anni fa. Ex consulente della Warner Bros, è attualmente proprietario di un’agenzia di marketing. Con Tiziano e i loro due figli vive a Los Angeles.