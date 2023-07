Tiziano Ferro commosso parla ai suoi fan: poi spiega gli step prima dell'operazione

Tiziano Ferro ha aspettato la fine del tour che dopo sei anni l'ha riportato negli stadi italiani, ben 14, e grazie al quale ha riabbracciato il suo pubblico, ben 570mila spettatori, in occasione dei suoi 20 anni di carriera. Ha voluto aspettare di aver concluso questa meravigliosa esperienza per comunicare ai suoi fan che ha un nodulo alle corde vocali e che presto si dovrà sottoporre a un intervento.

Il cantautore è stato sommerso dall'affetto dei suoi fan, ma anche di amici e colleghi e per questo motivo oggi, 19 luglio, il giorno dopo la comunicazione, ha deciso di pubblicare un video in cui ringrazia il suo pubblico, e non solo, per l'amore, l'affetto e il sostegno che gli hanno dimostrato.

Nel filmato Ferro spiega che prima dell'intervento passeranno circa due mesi, in quanto ha molto sforzato le corde vocali, e solo quando saranno trascorsi queste otto settimane saprà quando dovrà operarsi. Il cantante ci tiene anche a sottolineare che terrà tutti informati sul percorso che dovrà seguire e che lui non è in "ansia, non ho paura" e che quindi i suoi fan non devono preoccuparsi per lui.

Il messaggio di Tiziano Ferro

"Voglio ringraziarvi per tutta questa ondata d'affetto incredibile, per me è importante. Grazie ai media che mi hanno abbracciato, io ci tengo a queste cose - ha esordito così l'artista -. Ho letto tutti i commenti, voglio rassicurare anche le persone che mi hanno scritto. Non sono in ansia, non ho paura, affronterò questa cosa con tranquillità. Non c'è problema. Per me l'unica cosa importante era fare il tour. Il tour è stato bellissimo, non lo dimenticherò mai. Non dimenticherò mai neanche questa esperienza assurda, che mi ha fatto capire ancora di più quanto vi voglio bene. Vi terrò informati".

"I dottori per ora hanno detto che vogliono visitarmi perlomeno dopo un paio di mesi di riposo perché adesso, chiaramente, ho sforzato tantissimo la voce - ha spiegato Ferro -. Fra un paio di mesi mi diranno quando fare l'intervento. Io vi terrò informati. So che siete molto preoccupati per me, non lo siate. Andrà bene. Fatemi ringraziare i foniatri che mi hanno aiutato a capire cosa stava succedendo. E un abbraccio alla logopedista che mi ha permesso di andare sul palco ogni volta con una consapevolezza molto precisa. Mi ha aiutato a prendere possesso del mio strumento e sorpassare questo polipo attaccato alla corda vocale".

"È un periodo nel quale sto preparando delle cose, delle sorprese assurde per me. Una sorpresa arriverà tra poco e mi rende felice. Ma quello che mi rende ancora più felice è ciò che mi avete dato in questi giorni, perché non c'è niente di più importante di una persona che ti chiede come va. O che ti dice: 'Metti la salute per prima'. Quindi grazie", ha concluso Tiziano.