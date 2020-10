Tiziano Ferro scrive al Papa dopo l'apertura alle unioni civili per le coppie gay

"Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò". Comincia così il post con cui Tiziano Ferro, prendendo in prestito un passo del Vangelo di Matteo, si rivolge al Papa dopo l'apertura del Pontefice alle unioni civili per le coppie gay. Un messaggio in cui l'artista, omosessuale dichiarato dal 2010 e sposato col produttore Victor Allen da quasi due anni, ringrazia Papa Francesco per le parole storiche pronunciate nel pomeriggio di ieri.

"La compassione, la carità, la generosità, il conforto - prosegue l'artista di Latina - Questo è sempre stato per me Dio. Grazie Papa Francesco, perché mi ricordi chi sono, da dove vengo e quanto forte rimarrà la mia Fede, per sempre. Compassione".

Le parole del Papa sulle unioni civili

"Gli omosessuali hanno diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno deve esserne escluso", ha dichiarato Francesco. Le frasi del pontefice sono contenute in un documentario - intitolato "Francesco" - mostrato per la prima volta mercoledì alla Festa del Cinema di Roma. Il documentario è a firma del regista Evgeny Afineevsky.

Il coming out di Tiziano Ferro

Proprio nelle ultime ore Ferro ha raccontato quanto sia stato difficile per lui fare coming out. "Dopo il mio complicato rapporto con il cibo ed il corpo, era spuntato un altro grosso problema per loro - ha dichiarato a proposito degli esordi in tv - Si parlare di me come in quanto persona omosessuale e questo non gli andava assolutamente bene (...) Resto senza parole quando mi accorgo che il problema non riguardava soltanto me, ma anche molti altri. Scelgo di non mentire, non voglio finte fidanzate al mio fianco. Addirittura la mia casa discografica francese mi imponeva, quando mi trovavo a Parigi per la promozione della mia musica, un dress code con codici più maschili. Ma la verità mi ha reso libero e mi sono avvicinato ancora di più al mio pubblico".