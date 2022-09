Tiziano Ferro: "Non faccio il passaporto italiano ai miei figli, aberrante che Victor non risulta nei documenti"

In una lunga intervista rilasciata alla rivista Rolling Stones, Tiziano Ferro ha parlato del suo ritorno alla musica col nuovo singolo intitolato "La vita splendida" ma soprattutto dell'amore per i figli arrivati ad inizio anno, tema su cui di solito mantiene un forte privacy. Sposo del produttore Victor Allen dal 2019, il cantante è diventato papà di Margherita e Andres, entrambi nati l'anno scorso, ad inizio anno. E, proprio in vista di eventuali concerti che farà in Europa, racconta tutto il suo disappunto nel merito della legislazione italiana sui temi della genitorialità per le coppie omosessuali.

"Oggi, se voglio far entrare i miei figli in Italia - spiega Ferro - so che avrebbero diritto a metà del presidio genitoriale, anche se ci sono due persone che possono prendersi cura di loro. Se stanno male, solo io posso andare al pronto soccorso perché Victor non risulta sul passaporto, il che è una cosa aberrante. Al di là dell’essere d’accordo o meno, della morale, di un senso di colpa costruito a tavolino, ho sempre pensato che i miei diritti non tolgono nulla a quelli degli altri. Quando poi questa cosa prende una faccia, che è quella dei tuoi bimbi, è allora che ti ferisce".

E ancora: "Per questo non gli ho ancora fatto il passaporto italiano anche se ne hanno diritto - continua - Forse lo farò più avanti, o lo faranno loro. Tanto a farli entrare col passaporto italiano avrebbero solo svantaggi, mentre da americani son tranquillo. So che se vengo in tour Victor può prendersi cura di loro… È una cosa che può sembrare stupida, e invece mi fa soffrire da morire".

Ferro non ha voluto rivelare, né ora né mesi fa, qual è il percorso che gli ha consentito di diventare papà in America, paese in cui per i gay e per i single diventare genitori è più semplice. "Nel 2019 ho iniziato un lungo percorso per avere questi figli, non ti spiego per quale strada, ma la verità è che qualunque strada è faticosa", si limita a spiegare ancora oggi, mancando quindi di specificare se si tratta di adozione o se di utero in affitto. Una scelta che rispecchia lo stile della coppia, sempre attento a tenere l'intimità tra le mura domestiche e al riparo dai riflettori.

Cosa sappiamo di Victor Allen (poco)

Anche di Victor, del resto, sappiamo poco. Americano, per la precisione Losangelino, 57 anni, ha conosciuto Ferro sei anni fa. Ex consulente della Warner Bros, è attualmente proprietario di un’agenzia di marketing. Poche le informazioni al riguardo, altrettanto scarse le sue foto, se non quelle legate ad eventi pubblici "rubate" dai paparazzi. Non ha un profilo Instagram ufficiale. Impossibile sbirciare oltre, insomma. Con Ferro si è unito civilmente nella villa dell’artista 39enne, davanti a circa 40 ospiti, ma un primo matrimonio era stato celebrato in gran segreto già il 25 giugno precedente.