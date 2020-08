Il cane operato d'urgenza, Tiziano Ferro lo rivede e scoppia in lacrime: il video commuove il web

Sono stati giorni difficili per Tiziano Ferro, in apprensione per Beau - uno dei due Doberman che ha adottato ad aprile insieme al marito - operato d'urgenza per un'emorragia interna. C'erano poche speranze di sopravvivenza per il cane, ma fortunatamente ce l'ha fatta e il cantante ha potuto riabbracciarlo, anche se deve ancora aspettare prima di riportarlo a casa.

I veterinari gli hanno permesso di vederlo 5 minuti nel cortile appena fuori la clinica e l'artista, appena lo ha visto, è scoppiato in lacrime. Un pianto di gioia, ripreso da Victor, ma anche liberatorio. "Ringrazio di cuore i veterinari che ci hanno permesso di vedere Beau per 5 minuti oggi, portandolo fuori dalla struttura - ha scritto su Instagram - Anche oggi non tornerà a casa. Stiamo aspettando i risultati della trasfusione. Non so cosa faremmo senza l'amore che stiamo ricevendo, non lo so. Grazie di cuore".

E' davvero tanto l'affetto che i follower stanno dimostrando a Tiziano Ferro in questo momento complicato. Con loro il cantante ha condiviso tutto, fin dall'inizio, raccontando ogni ansia ed emozione, anche la notte dell'intervento: "Ho passato tutta la notte a guardare questo angolo della stanza, tutta la notte fino a quando non è uscito il sole - ha scritto pochi giorni fa, dopo la telefonata dei veterinari che gli hanno comunicato l'esito positivo dell'intervento - Ci avevano detto che solo l'operazione avrebbe determinato la natura dell'emorragia interna improvvisa. Ma ci avevano anche detto che sarebbe stata lunga, difficile e con poche speranze per l'età del cane, le dimensioni e probabilmente un tumore diffuso. Invece Beau è nato con due milze. E una si è lacerata accidentalmente. Dovrebbe essere solo questo. Se Dio vuole. Ma noi eravamo qua davanti, svegli da un giorno. Ad aspettare, e aspettiamo ancora: come avrebbe fatto lui e tutti gli altri cani, per noi. Perché loro sono così, e a noi resta solo imparare".