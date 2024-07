Tiziano Ferro scoppia a piangere al cinema insieme ai figli: "Papà è ansioso". Poi sbotta: "Mi vendicherò"

Inside out 2 è un film che sta facendo commuovere milioni di telespettatori in giro per il mondo. Non è un caso che, a solo venti giorni dall'uscita, ha incassato già oltre un miliardo di dollari. Lo sa bene Tiziano Ferro, che nelle scorse ore è scoppiato a piangere proprio mentre si trovava alla proiezione della pellicola insieme ai figli Margherita e Andreas, avuti dall'ex marito Victor Allen nel 2022.

È lo stesso Tiziano a condividere i suoi momenti di commozione attraverso alcune Instagram Stories, invitando i telespettatori a recarsi in sala. "Grazie Inside out 2" scrive "Non avevo mai provato l'ebrezza del pianto ininterrotto dal primo all'ultimo minuto di un film. Disney: vi mando la fattura dello psicologo. In ogni caso, è obbligatorio andare a vedere questo film". Gli hashtag sono eloquenti: #Papàansioso #TeamGioia.

Per chi non lo sapesse infatti, il capolavoro della Pixar racconta proprio il modo in cui le emozioni vivono dentro di noi e ci condizionano, portandoci a fare scelte giuste e sbagliate nella vita. E per Tiziano questo è un momento molto particolare: negli ultimi mesi non ha fatto segreto di provare un periodo di grossa fragilità, seguito alla fine del matrimonio col produttore americano Victor Allen e riguardante anche la sua vita professionale, da cui ha deciso di prendersi una pausa.

Dopo le tenere immagini insieme ai figli però, Tiziano scrive un messaggio minatorio contro una giornalista. "Messaggio alla reporter che ha rubato questi scatti: godi ora, tanto prima o poi mi vendico! E tu lo sai che avverrà! Il karma gira". Parole dure ma di cui non conosciamo la natura. Forse in sala era presente una reporter? Forse quest'ultima ha scattato qualche foto di troppo in un momento così intimo per il cantante? Molto probabilmente sì.