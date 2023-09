La foto di Tiziano Ferro da solo con i figli che raccontava già la crisi con Victor

La felicità per il tour da poco concluso ha presto lasciato spazio per la preoccupazione e l'amarezza. Prima la consapevolezza di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico per rimuovere il nodulo che ha alle corde vocali, poi il divorzio da Victor Allen, suo marito, e padre dei suoi due figli.

Non è certamente un periodo facile per il cantante di Latina che proprio oggi, 19 settembre, ha voluto parlare al suo pubblico della separazione dal suo compagno scrivendo un lungo post su Instagram. E proprio dalle sue parole scopriamo un dettaglio che poi trova riscontro sul suo profilo social in uno scatto pubblicato solo tre giorni fa. Ferro ha dichiarato che al momento è lui a occuparsi dei figli, che infatti "trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me". "In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita", ha spiegato Tiziano nel suo post.

Sono parole nelle quali il dolore, la rabbia e il dispiacere si combinano: era giugno quando su TikTok era diventato virale un video in cui Victor si trovava nel dietro le quinte di uno dei concerti di Ferro e in braccio teneva Margherita che felicissima, e munita di cuffie, ascoltava la sua canzone preferita "Lo Stadio". Ecco, quel momento così dolce è stato forse uno degli ultimi che la coppia ha vissuto come tale. Il cantautore non spiega quando la separazione è iniziata, si limita ad affermare che "da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione" che lui ha affrontato in "silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio". Forse i due hanno cercato in tutti i modi di salvare la loro storia d'amore iniziata nel 2015, ma il messaggio di oggi era stato silenziosamente anticipato proprio da quella foto nella quale è evidente l'assenza di Victor.

La foto, in bianco e nero, lo ritrae disteso a terra, con il mano il telefono, e intorno a lui Margherita e Andres che gli impediscono di leggere la bozza del suo romanzo, "La felicità al principio", che uscirà nelle librerie il 3 ottobre. Una scena dolcissima in cui Andres si trova sulla schiena del papà e ride felice, la sua espressione è ben distinguibile nonostante il suo volto sia oscurato. "Papà prova a leggere le bozze, invano!", scrive Tiziano e adesso sappiamo che è lui, quasi da solo, a prendersi cura dei due bimbi.