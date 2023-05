Tiziano Ferro e il debole per Tananai: gli dice "Ti amo" in camerino. Lui replica

Impossibile resistere al fascino di Tango, il brano portato quest'anno a Sanremo da Tananai. Deve pensarla così anche Tiziano Ferro, che ieri sera si è lasciato andare ad una dedica spassionata nei confronti del collega dietro le quinte dell'evento "Radio italia live", andato in onda su Tv8 e su Sky Uno. Un video ha immortalato il curioso retroscena.

Mentre Tiziano, in camerino, si stava preparando alla sua esibizione, come ultimo artista in scaletta, sul palco c'era Tananai che intonava la sua ultima hit. Ed è stato in quel momento che Ferro ha fatto capolino dal camerino gridando "Ti amo". Poi, ai presenti, ha domandato ironico "Ma secondo voi l'ha scritta per me?", lasciando intendere un debole per il talento e la bellezza del giovane artista milanese. A stretto giro, una volta sceso dal palco, Tananai ha scovato il video con la dedica d'amore di Tiziano e gli ha risposto attraverso le sue Instagram Stories: "Tiziano, ti amo anche io", ha digitato. E chissà che questo feeling non sia il preambolo di una bella collaborazione.