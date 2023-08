Todaro-Tocca spunta il racconto di una lite al ristorante: c'è aria di crisi?

Sembrerebbe un'estate un po' turbolenta quella di Raimondo Todaro e Francesca Tocca. I due ballerini, campioni di danze latino-americane, sarebbero di nuovo in crisi. Dopo la storia sospetta condivisa da lei su Instagram, in cui aveva condiviso delle frasi di un libro che lasciano trapelare la delusione di Tocca, un nuovo tassello si aggiunge al racconto.

Sui loro profili social non ci sono foto insieme di quest'estate, solo qualche settimana fa Todaro aveva condiviso una dedica per la moglie in occasione del compleanno, e questo insieme agli "indizi" lascia presupporre che qualcosa non vada. Ovviamente si tratta al momento solo di congetture, ma è proprio Deianira Marzano, esperta di gossip, ad alimentare queste voci.

Marzano ha pubblicato un messaggio che le è arrivato da un'utente che si trovava nello stesso ristorante in cui cenavano Todaro e Tocca e ha raccontato di un'accesa lite tra i due: "leri mi trovavo a Villassimius, precisamente nel ristorante Il Ranch. C’era Todaro con la Tocca che cenavano con amici. Proprio mentre andavo via ho notato che lei parlava animatamente con lui, ancora seduti nel tavolo", si legge nel messaggio condiviso nelle storie Instagram. "Mentre andavamo via abbiamo trovato in strada la Tocca che camminava da sola in piena carreggiata. È andata via da sola, camminando al buio in mezzo alla strada", ha poi aggiunto questa persona. Come già detto non c'è alcuna ufficialità e al momento si trattano solo di congetture e chissà se i diretti interessati smentiranno.