Francesca Tocca e Raimondo Todaro, la foto bollente a letto

Risveglio bollente per Francesca Tocca e Raimondo Todaro. L'ultima foto pubblicata su Instagram dalla ballerina è a dir poco rovente e immortala il marito nel letto, senza veli - coperto a malapena dal suo corpo davanti - mentre lei, in lingerie, scatta la foto allo specchio. Un 'after sex' in bianco e nero capace di accendere anche le più dormienti fantasie.

"Ciao scemo" scrive nel post, mentre lui la guarda estasiato. E come dargli torto. Francesca è stupenda - anche se in questo scatto ha il viso coperto - e anche lui non scherza, come fanno notare molte follower. Insieme sono una coppia bellissima e non solo per una questione estetica.

Legati sentimentalmente da più di 15 anni - e sposati dal 2014 - hanno una figlia, Jasmine, di 10 anni. Tornati insieme nel 2021 dopo una forte crisi che li aveva allontanati per diverso tempo, su di loro continua a splendere il sereno nonostante questa estate circolassero voci che parlavano di nuove tensioni. A smentirle è stato Raimondo Todaro domenica a Verissimo: "Il nostro è un amore ballerino - ha detto ironico - Ci siamo presi una pausa ma ci conosciamo da piccoli, tutta una vita insieme. Ora va tutto bene. Ci amiamo tanto, come tutte le coppie ci sono alti e bassi ma ci vogliamo bene".

La foto pubblicata da Francesca Tocca