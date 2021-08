Tom Hanks, il video del figlio no vax : ''Ci sono più prove sull’esistenza degli Ufo di quelle sulla sicurezza dei vaccini''

Chet Hanks, dichiaratamente no vax, ha espresso la sua posizione contro i vaccini anti-Covid in un filmato postato sui social

''Ci sono più prove che gli ufo siano reali di quanto quel vaccino sia salutare per te, solo per dire. Gli alieni sono là fuori, pronti a prendermi, andiamocene da qui! O devo mostrarti i miei documenti per il vaccino?'': così, in un video postato su Instagram, Chet Hanks, il figlio di Tom Hanks dichiaratamente no vax, ha espresso la sua posizione contro i vaccini anti-Covid.

Nonostante abbia toccato con mano cosa sia il Covid visto che suo padre Tom Hanks e sua madre Rita Wilson furono le prime star di Hollywood ad aver annunciato pubblicamente di aver contratto il virus girando il film in uscita 'Elvis nel Queensland' in Australia, (la coppia fu poi ricoverata al Gold Coast University Hospital), Chet si dice convinto della sua scelta di non vaccinarsi. ''Proprio come hai il diritto di essere arrabbiato con me perché ho detto che non farò il vaccino, ho il diritto di non prendere quella m... '', ha aggiunto ancora Chet: ''Volevo farlo, ma il mio sistema immunitario ha detto che non ha bisogno di essere manomesso. Siamo reali. Il 99% di voi non userebbe uno shampoo che non è approvato dalla Fda, ma sei disposto a ricevere qualche iniezione sperimentale del governo. Va bene''.

E ancora: "Pazzi, M....! Non ho mai avuto il Covid, non mi infilzerai con quel fot... ago!", ha sbottato in un altro video, fonte di un acceso dibattito tra i suoi follower.