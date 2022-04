Tomaso Trussardi e il fidanzato di Aurora inseparabili: eccoli a pranzo insieme

Nonostante la separazione, tra gli uomini di casa Trussardi-Hunziker la sintonia non viene meno.

Proprio ieri Tomaso Trussardi si è mostrato su Instagram in compagnia di Goffredo Cerza, storico fidanzato di Aurora Ramazzotti.

I due hanno postato delle stories mentre condividevano una cena in complicità.

In loro compagnia sbirciando da Instagram, pare non ci fossero altri componenti della famiglia, ad eccezione fatta dell’ altro maschietto di casa Trussardi-Hunziker.

E’ il piccolo Odino, il cucciolo di levriero adottato dalla famiglia appena un anno fa, che pare sia rimasto con l’imprenditore, mentre l’altro cagnolino di casa, il barboncino Leone fa compagnia a Michelle.

Nella storia pubblicata ieri da Goffredo si vede Tomaso intento ad imboccare un pezzo di bistecca al levriero con la didascalia: “Best budds”, “Migliori amici”.

Anche Trussardi pubblica uno scatto speculare, che mostra l’ingegnere 26enne stringere tra le sue braccia il cagnolino.

Non è la prima volta che i due escono insieme dopo la rottura. Proprio a febbraio erano stati pizzicati mentre condividevano una cena.

Ieri come oggi assenti a questi rendez-vous tra uomini Michelle e Aurora. La Hunziker dopo essere volata in Germania per lanciare la sua linea di prodotti per il benessere Goovi, ieri è stata impegnata a Striscia la notizia.

Giornata importante anche per Aurora Ramazzotti, tra i relatori dell'incontro tenutosi a Palazzo Lombardia, sulla proposta di legge per l'istituzione dello psicologo di base.

I rapporti tesi tra Aurora e Tomaso

Nonostante la vicinanza tra il fidanzato Goffredo e Tomaso pare che i rapporti tra la giovane influencer e l’imprenditore bergamasco permangano freddi, come aveva rivelato quest’ultimo nell’intervistata rilasciata al Corriere della Sera a gennaio: “Ho sempre cercato di pormi come un amico e un fratello maggiore, sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni e credo che per lei non sia stata la cosa più facile del mondo. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno. Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo”.

Un punto di vista riportato anche da Aurora, che incalzata da Francesca Fagnani, nella puntata di Belve sull’ex patrigno diceva: “Non sento il nostro rapporto compromesso, è il papà delle mie sorelle, gli ho sempre voluto molto bene quindi sicuramente le cose si sistemeranno”.

In entrambi i casi ci sono dunque segnali di volontà nell’appianare i rapporti, e chissà che proprio Goffredo non riesca a far riconciliare la fidanzata e l’amico.