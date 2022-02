Tomaso Trussardi in montagna con un'amica misteriosa

Tra una sfilata e l'altra, durante la settimana della moda a Milano, Tomaso Trussardi ha trovato il tempo per una fuga in montagna. Il rampollo della nota maison italiana ieri era a Courmayeur, come dimostrano le sue storie Instagram, dove si è divertito a guidare un'auto d'epoca nella meravigliosa vallata della località alpina.

L'imprenditore, fresco di separazione da Michelle Hunziker, a quanto pare non era da solo ma in compagnia di un'amica misteriosa che tagga poco dopo nella foto di Odino, il suo levriero, sul terrazzo di una baita con un elegante impermeabile nero. L'utente che compare nella storia è un blog di complementi e arredi provenzali e shabby (ma dal nome femminile). Adv o endorsment per sdebitarsi di qualche gift? Proprio no, perché se si va a sbirciare tra le storie di questo profilo 'misterioso', si trovano ben altre due immagini: una della vallata in cui Tomaso ha fatto la sua guida dal sapore retrò, nell'altra invece viene immortalato dalla persona in questione davanti a una gip sportiva. Prova inequivocabile che erano insieme. E a far pensar 'male' c'è il fatto che Trussardi non ha mai ricondiviso queste foto, forse per non dare nell'occhio. Ma sui social, si sa, è facile che qualcosa sfugga al controllo.

Sotto le foto pubblicate su Instagram

Michelle Hunziker alle Maldive con Sole e Celeste

Mentre Tomaso Trussardi si divide tra Milano e Courmayeur - fra impegni e momenti di spensieratezza - Michelle Hunziker è volata alle Maldive con le figlie, Sole e Celeste, e tre care amiche per una vacanza tutta al femminile. Il gruppetto trascorrerà una settimana di totale relax in un resort di lusso su un atollo da sogno.

Michelle Hunziker alle Maldive con le figlie e alcune amiche