Dopo la separazione, Tomaso Trussardi scrive a Michelle: il messaggio nel giorno del compleanno

C'è anche Tomaso Trussardi tra coloro che hanno voluto fare gli auguri di compleanno a Michelle Hunziker, che proprio oggi compie 45 anni. Auguri inattesi, almeno pubblicamente, visto che la coppia aveva promesso di mantenere massimo riserbo sulla separazione arrivata una settimana fa. Ma auguri che suonano come intenzione, da parte dell'imprenditore, di celebrare con enorme rispetto e stima la donna che gli è stata al fianco per circa undici anni e che gli ha dato due figlie, Sole e Celeste, di 8 e 6 anni.

E' attraverso Instagram che Tomaso fa sentire la sua voce, subito dopo una Instagram Stories in cui Michelle si mostrava commossa, con gli occhi bagnati dalle lacrime, poiché emozionata dall'ondata d'affetto arrivata dai telespettatori in una occasione così particolare. Ed ora arriva anche l'affetto di Tomaso, quello che fu amore e che oggi è pura complicità. "Tanti auguri ad una donna fantastica", scrive l'erede dei Trussardi, mentre condivide una foto di Michelle privata, in tenuta domestica durante una vacanza organizzata chissà quando. Ai suoi piedi, c'è il cagnolino Odino.

Il messaggio, scritto in inglese, arriva nella mattinata del 24 gennaio. Nello scatto condiviso dal manager, Michele si trova in una spa, ancora in accappatoio, mentre è sdraiata su un lettino accanto ad Odino, il levriero adottato proprio di recente dalla coppia e voluto molto da Tomaso. "Auguri mamma", si legge nella didascalia del post, scritto a mo' di scherzo dal profilo che la coppia, in tempi passati, aprì proprio al cane.

Una scelta, quella di tirare in ballo il cucciolo, che racconta ancora una volta quanto la complicità familiare resti alle stelle nonostante l'intenzione di divorzio. "Abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita", avevano scritto i due in una nota condivisa affidata alla stampa la scorsa settimana. E questo sta avvenendo. Nessuna grossa rottura, dunque, bensì un progetto diverso dall'amore ma altrettanto affettuoso.

La storia di Michelle e Tomaso, dal primo incontro alla fine

Una storia, quella di Michelle e Tomaso, durata la bellezza di undici anni. A far incontrare i due sarebbe stato Vittorio Feltri, giornalista. All'epoca lei aveva 35 anni e lui 29, una differenza d'età che all'inizio creò pettegolezzi, ma poi l'amore ha vinto su tutto. Due anni dopo l'inizio della loro relazione è nata Sole, il 10 ottobre 2013, esattamente un anno dopo, il 10 ottobre 2014, Michelle e Tomaso sono convolati a nozze. L'8 marzo 2015 è nata Celeste, la loro secondogenita. Il desiderio di avere un terzo figlio non si è mai realizzato. La coppia si lascia a gennaio del 2022, a pochi giorni dal 45esimo compleanno di Michelle.