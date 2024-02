Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi? Cosa si dice (davvero) del loro rapporto, ormai da due anni

Da ore non si parla d'altro: il divorzio di Chiara Ferragni dal marito Fedez, ma anche il legame che lei avrebbe con Tomaso Trussardi. È stato il giornalista Davide Maggio a lanciare la bomba ieri sera, senza fare direttamente il nome dell'imprenditore ma lasciandolo intuire da tre indizi: il teatro "La Scala" di Milano, dove l'erede della casa di moda possiede un ristorante, la passione per gli animali, che Trussardi avrebbe in comune con Chiara, e un monastero di benedettine, il cui significato al momento resta un giallo. Eppure, nonostante Maggio non abbia pronunciato esattamente il nome di Tomaso, in molti hanno dedotto che si trattasse di lui. Il motivo è da ritrovare nei lunghi pettegolezzi che vanno avanti ormai da due anni.

Per comprendere questa storia infatti, dobbiamo fare un passo indietro. Un balzo temporale di due anni. È gennaio 2022: Tomaso Trussardi ha appena detto addio alla moglie Michelle Hunziker, dopo quattro anni di convivenza, sette di matrimonio e due figli. In quelle settimane il magazine Oggi esce con questa imbeccata: "Qualcuno avverta Chiara Ferragni e suo marito Fedez che nella Milano bene si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro rapporto. Si sta anche facendo riferimento a un nome noto che ne sarebbe la causa. È solo l'invidia che gioca brutti scherzi o c'è dell'altro?". Nelle settimane successive sempre Alberto Dandolo, firma di punta della rivista, fa poi il nome di Trussardi: "Fedez", si leggeva all'epoca, "sarebbe stato geloso dell’amicizia che lega lei al rampollo di una famosa casa di moda fresco di separazione".

Quello sarebbe poi stato un anno complesso per la coppia, impegnata in faccende decisamente più delicate. Di lì a poco infatti Federico avrebbe annunciato la sua battaglia contro il cancro al pancreas. Una dura prova per la coppia, che sembra uscirne rafforzata. Ma è il 2023 un anno ancora una volta difficile per la tenuta della relazione: a Sanremo Federico bacia il collega Rosa Chemical, mentre la moglie è co conduttrice della serata. Scoppia la crisi, risanata dopo mesi. Dell'amicizia con Trussardi non si è più parlato: i due avevano altre urgenze da risolvere, anzi da "comunicare".

Il nome di Trussardi torna a farsi spazio ieri, attraverso le parole del giornalista televisivo Davide Maggio. C'è qualcuno che starebbe consolando Chiara, ha fatto sapere. Certo è che entrambi al momento risultano single e che, se tra loro ci fosse qualcosa, per tutti e due sarebbe un nuovo inizio: lui non ha ufficializzato alcuna nuova relazione dopo l'addio a Michelle Hunziker. Ma c'è un "ma": al momento Chiara e Tomaso, che pure si sono conosciuti in passato, non si seguono su Instagram. Una smentita definitiva alle illazioni oppure solo un modo per depistare? Ai posteri la sentenza.