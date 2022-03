Tomaso Trussardi e Chiara Ferragni, spunta il legame che fa discutere

Tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sembrerebbe che dopo un iniziale imbarazzo da separazione, le cose stiano andando bene. I due sarebbe riusciti a trovare un equilibrio per il bene delle figlie. Entrambi si sono affidati al conforto e supporto di amici e parenti: Michelle sembrerebbe aver trovato riparo tra le braccia di una nuova fiamma, Tomaso si sarebbe riavvicinato ad una sua cara amica, Chiara Ferragni. Il loro essere amici, scrive il settimanale Oggi, ha sollevato non pochi pettegolezzi e il nome di Trussardi potrebbe essere legato ai rumors che vedevano la stabilità di Chiara e Fedez messa a dur prova per colpa di una terza persona famosa.

Sempre il settimanale a inizio marzo aveva svelato, senza fare nomi, che Fedez "sarebbe stato geloso dell’amicizia che lega lei al rampollo di una famosa casa di moda fresco di separazione". Oggi il quadro si completa con il nome e cognome del "rampollo". Chissà se la loro amicizia continuerà a far discutere.

Perché si parlava di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni

Non si hanno motivazioni precise sul perché a inizio gennaio si sia data quasi per certa la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Una foto di coppia in meno condivisa sui social, uno scatto senza la fede, un mix di circostante hanno portato tutti i maggiori siti di gossip a dare la notizia quasi per certa. Le smentite, velate, della coppia non sono servite a placare il gossip e così si sono susseguite per settimane congetture su un presunto terzo incomodo. Oggi il "terzo", secondo il settimanale diretto Carlo Verdelli, ha un nome, un cognome ed un volto: Tomaso Trussardi.