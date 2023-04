Alla super festa di compleanno di Tomaso Trussardi c'era anche Michelle Hunziker: le foto

È vero, tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembrerebbe essere tornato, davvero, il sereno. Avevano annunciato di essere amici e le foto che li ritraggono insieme in occasione del compleanno dell'imprenditore confermano le loro parole e affermazioni. Se poi oltre all'amicizia ci sia qualcosa di più al momento non è dato saperlo, ma c'è già chi sta immaginando, tra i fan della coppia, un ritorno di fiamma.

Un primo indizio, della loro ritrovata serenità, è certamente la storia di auguri che ha condiviso Michelle Hunziker: un collage di foto dell'ex marito con scritto "Happy birthday daddy". Poi sono state condivise da alcuni ospiti presenti alla festa organizzata in una villa a Bergamo Alta, con tanto di cena gourmet e buffet di dolci - oltre ovviamente alla grande torta di compleanno -, delle foto che ritraggono Trussardi in compagnia di Hunziker. Alcuni sono dei selfie, altri degli scatti rubati nel momento dell'accensione delle candeline in cui si intravedono anche le figlie Sole e Celeste. Una reunion di famiglia che sicuramente ha reso molto felice le piccole, ma anche i genitori che hanno avuto modo di stare del tempo con le due bambine insieme.

Dalle foto appaiono sorridenti e felici: forse è troppo presto per parlare di un nuovo tentativo di ricostruire il matrimonio, ma è bello sottolineare come i due siano riusciti a creare un loro equilibrio per il bene della famiglia e delle figlie.