Tomaso Trussardi, il durissimo attacco a Chiara Ferragni: "Ci conosciamo da anni, offensive le sue parole"

È durissimo l'attacco con cui Tomaso Trussardi risponde a Chiara Ferragni. Nei giorni scorsi erano circolate voci di una love story tra l'imprenditore e l'influencer. Pettegolezzi che l'ufficio stampa di Chiara aveva prontamente smentito, parlando di un incontro fortuito che i due avrebbero avuto anni fa ("Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa", aveva fatto sapere lo staff in una nota diffusa in mattinata). Ma Tomaso non ci sta e scrive quanto segue su Instagram, parlando non solo a nome suo ma dell'intera casa di moda:

"Conosciamo Chiara Ferragni da molti anni. Da quando era una semplice ma talentuosa "bloggerina", la quale ancora faceva fatica a essere invitata alle sfilate. Noi, di contro, abbiamo sempre creduto in lei (come in Valentina Ferragni, la sorella, che ha collaborato strettamente con noi...). Infatti hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative, tra cui le runway, dove ho incontrato Chiara l'ultima volta circa 4 anni fa. Devo dire che c'è sempre stato unicamente un rapporto di stima e simpatia professionale con tutta la famiglia, ambo le parti. Liquidare tutto ciò con "non lo conosco neanche" è riduttivo ed offensivo rispetto a un passato professionale che merita la sua corretta dimensione. Scomodare l'Ansa per uno tsunami in un bicchiere è alquanto bizzarro. Forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni a cavallo d'anno... Non ne combinano una giusta".

La sostanza del messaggio di Trussardi è chiara: al di là di qualsiasi presunta relazione personale, negata tra le righe dall'imprenditore, ciò che considera inappropriato è il modo in cui l'influencer ha ridimensionato una collaborazione professionale a un incontro fortuito. Qualcosa in cui lui ha letto una mancanza di rispetto.

Per chi avesse perso i capitoli precedenti, un breve riassunto di seguito. Da un paio di anni i pettegolezzi milanesi raccontano di un legame affettuoso tra Chiara e Tomaso. Un rapporto di cui si è cominciato a parlare nel gennaio 2022, quando lui era fresco di separazione dalla compagna Michelle Hunziker, e che è tornato a essere al centro dell'attenzione mediatica oggi, complice la rottura di Ferragni col marito Fedez. A rinverdire il gossip era stato in particolare Davide Maggio, giornalista televisivo, che aveva parlato di un uomo che in questi giorni sta consolando Chiara: Maggio non aveva fatto direttamente il nome di Trussardi, ma aveva seminato indizi che non lasciavano alcun dubbio circa la sua identità. Questa mattina poi la secca smentita del team di Ferragni: attraverso una nota stampa, l'imprenditrice aveva fatto sapere di non avere alcun legame con il manager.