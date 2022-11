Trussardi attacca Giovanni Angiolini, ex di Michelle Hunziker: "Si è insinuato tra noi, non è uomo perbene"

Adesso parla Tomaso Trussardi. Dopo settimane di indiscrezioni sul suo rapporto con Michelle Hunziker e le voci sui presunti flirt con altre donne, al Corriere l'imprenditore racconta i dettagli sulla sua vita privata, costantemente sotto ai riflettori da quando lui e la moglie avevano annunciato la fine del loro matrimonio. "Leggo tante cose legate alla mia separazione da Michelle e mi trovo mio malgrado a gestire una comunicazione “pop” che si addice poco a un imprenditore e di più a un personaggio noto o dello spettacolo, realtà alle quali non appartengo. Eppure per il bene della serenità familiare voglio mettere alcuni puntini sulle i" esordisce Trussardi prima di passare in rassegna gli argomenti su cui chiede chiarezza, senza tralasciare un commento su Giovanni Angiolini, medico che con la ex moglie ha avuto una breve relazione.

Tomaso Trussardi contro Giovanni Angiolini

Recentemente Tomaso Trussardi è stato associato a una ex concorrente di Uomini e Donne, Pamela Barretta, con cui si è detto ci fosse un flirt in corso: "Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle", afferma l'imprenditore che dopo una storia così importante com'è stata quella con la moglie, madre delle sue due figlie Sole e Celeste, non considera semplice ricominciare. "So che Michelle lo ha fatto, forse per bisogno di conforto e supporto, in un momento molto difficile del nostro matrimonio" dice poi in relazione alla storia di lei con Giovanni Angiolini sul quale non ha una buona considerazione, anzi: "Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene".

Il ritorno di fiamma con Michelle

Quanto alle continue voci che lo vorrebbero di nuovo insieme alla moglie, l'imprenditore puntualizza: "Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie". E su presunte condizioni che lui avrebbe dettato per un possibile ritorno insieme: "Mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini", dice, "gestire e controllare sono cose per me senza senso".

Infine, riguardo ai social e ai contenuti postati, Trussardi assicura di non aver certo bisogno di comunicare virtualmente con una foto o ipotetici messaggi indiretti: "Ogni nostra foto o frase viene strumentalizzata, vengono attribuiti significati a parole che vanno al di là delle reali intenzioni" conclude: "Io e Michelle abbiamo un dialogo aperto e maturo e le cose che dobbiamo dirci possiamo comunicarcele di persona".