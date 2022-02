Tomaso Trussardi defollowa Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Il bacio tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha fatto danni. Ieri sera milioni di italiani hanno sognato ad occhi aperti nel rivedere i due storici ex insieme su Canale 5, nello show della conduttrice svizzera, tra canzoni, dediche e quelle labbra tornate a sfiorarsi a favore di telecamera, riaccendendo le speranze dei fan più nostalgici che tifano per il ritorno di fiamma. Pubblico in estasi, Aurora Ramazzotti strafelice davanti alla scena più romantica che i genitori potevano regalarle, ma qualcuno si è fatto male.

Il nome è presto detto. Tomaso Trussardi, costretto a vedere e rivedere il siparietto che da quasi 24 ore impazza ovunque sul web, non avrà di certo fatto i salti di gioia. Proprio lui, che dopo aver annunciato la separazione da Michelle - madre delle sue due figlie, Sole e Celeste - si era appellato a quella riservatezza condivisa con l'ex moglie per proteggere le bambine e tradita da quest'ultima al primo 'più bella cosa non c'è'. Un colpo basso per l'imprenditore, riservatissimo, che ora reagisce da uomo ferito e fa un gesto netto.

Dopo ore di sofferenza e rodimenti, ecco il defollow a Michelle Hunziker e anche ad Aurora, con cui da qualche tempo si erano già raffreddati i rapporti. Trussardi ha smesso di seguire entrambe su Instagram, segno di una chiusura totale nei loro confronti dopo quanto accaduto ieri sera e di cui si parlerà ancora per un bel po'. Del resto Tomaso della sua ingerenza nei confronti di Eros non ne aveva fatto un segreto neanche giorni fa, quando commentò le parole del cantante dopo la notizia della loro separazione: "So che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti - ha dichiarato -. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: 'A letto con me non rideva'". Se tutto questo voleva essere un modo per colpire Tomaso Trussardi, la missione è stata più che possibile. Colpito e affondato.