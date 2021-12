Tomaso Trussardi mai così diretto: "Ferragnez? Non siamo quella cosa lì". Poi i consigli sul sesso di Aurora

Se fino ad oggi Tomaso Trussardi era rimasto nell'ombra, lavorando al suo ruolo da amministratore delegato del brand di famiglia, adesso l'uomo rilascia per la prima volta un'intervista a tutto tondo, tra privato e famiglia. Occasione delle confessioni - che spaziano dal rapporto con Aurora Ramazzotti alle sue considerazioni sui Ferragnez - è il debutto da conduttore che avviene proprio oggi sul canale Motor Trend di Discovery Plus.

Ma prima un passo indietro. Come mai Tomaso ha deciso di debuttare sul piccolo schermo, seguendo in qualche modo la carriera televisiva della Michelle Hunziker? Ragioni professionali. "In passato - dice nell'intervista rilasciata a Libero Quotidiano - avevo rifiutato le varie proposte televisive, con la sola eccezione di Project Runaway di cui ero stato giudice. Ora che non ricopro più il ruolo di amministratore delegato di Trussardi mi sento di cimentarmi un po’ con la tv". A dargli consigli siamo certi ci sia l'amata Michelle, sposa dal 2014 e madre delle due figlie Celeste e Sole.

La domanda è poi d'obbligo. A questo punto, visto l'inizio della carriera televisiva, perché non cimentarsi in una sorta di reality fiction sul modello Ferragnez? "Ce lo hanno già proposto e abbiamo già rifiutato. Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto un percorso coerente con la loro storia: sono i nuovi Kardashian italiani". Quindi aggiunge una frase che sembra essere frecciata alla famosa coppia composta dal rapper e dalla influencer: "Noi non siamo quella cosa lì".

Aurora Ramazzotti e il sesso

Messi da parte gli argomenti professionali, l'intervista si sposta poi sul campo privato e, in particolare, sul rapporto dell'imprenditore con Aurora, figlia di Michelle e del primo marito Eros. La domanda più birichina sul tema riguarda il pensiero di Tomaso sulla rubrica hot che la ragazza tiene ciclicamente su Instagram. Un appuntamento settimanale in cui dà consigli bollenti su una sessualità consapevole alle follower. "Capita che a casa Aurora e Michelle parlino e io ascolto, a volte subisco felicemente perché non sono cose che mi danno fastidio… - confessa Tomaso - Ma sono sempre argomenti leggeri e divertenti, mica ci mettiamo a discettare di sex toys insieme. Aurora è stata brava a ritagliarsi una community sui social, dove le donne la ascoltano".