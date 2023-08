Tomaso Trussardi papà single: le foto e il video della vacanza con le figlie

Non sono frequenti le occasioni in cui Tomaso Trussardi condivide sui social accenni alla sua vita privata. Ed è per questo che quando ciò accade, quando l'imprenditore erede di una famiglia tra le più note nel mondo della moda racconta qualcosa che riguarda la sua famiglia, i follower sono molto attratti dall'eccezione alla regola di una granitica riservatezza. Nelle scorse ore è successo con la pubblicazione di un post dedicato al fratello Francesco, scomparso a causa di un incidente stradale nel 2003 a soli 29 anni, appena tre anni dopo la morte del padre Nicola. E, ancora, di nuovo, qualche ora dopo ha mostrato i momenti della sua vacanza in montagna con le figlie Sole e Celeste, nate dall'amore per la ex moglie Michelle Hunziker.

Il papà con le sue bambine di 10 e 8 anni si trova a le Tre Cime di Lavaredo, uno dei luoghi più suggestivi delle Dolomiti. Le foto e il video postato su Instagram mostra le passeggiate insieme, con lui che le porta sulle spalle e le tiene per mano. Una serenità famigliare che la fine del matrimonio con Michelle Hunziker non ha intaccato, come lei stessa ha raccontato parlando del rapporto che le figlie hanno sempre mantenuto con il padre per una attenta volontà di entrambi. "I bambini sono più intelligenti emotivamente degli adulti, sono puri, e tutte le cose non dette gli arrivano. Quindi bisogna essere sinceri: quando arriva il momento in cui ti rendi conto che la coppia amorosa non può più andare avanti, resta quella genitoriale e ai bambini spieghi che l’amore per loro va oltre e che la famiglia resterà per sempre", ha detto la conduttrice in una recente intervista: "Ogni volta che vado a mangiare con Tomaso o Eros i giornali scrivono “ritorno di fiamma”. Invece è semplicemente la volontà di far vivere ai figli ciò che gli spetta, due genitori che vanno d’accordo e fanno progetti da famiglia. Se hai scelto una persona come padre dei tuoi figli, farà parte della tua vita e gli vorrai bene per sempre".