Tomaso Trussardi con le figlie sui social: la prima foto dopo la rottura con Michelle Hunziker

Nessuna didascalia alla foto che lo ritrae di spalle, accanto alle figlie Sole e Celeste, nel salone della sua casa di Bergamo: Tomaso Trussardi lascia che a parlare sia solo l’immagine, la prima che sui social lo mostra in un momento di intimità famigliare dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker. Della loro storia, finita dopo dieci anni di matrimonio durante i quali sono nate le loro due bimbe, molto si è discusso negli ultimi tempi. Per via delle interviste che entrambi hanno rilasciato sui motivi della sofferta decisione, ma anche per il programma di Canale 5 che ha ripercorso la vita professionale e privata della showgirl, protagonista della reunion con l’ex marito Eros Ramazzotti.

Tanti sono i follower che stanno commentando il post Instagram di Tomaso in versione papà single, seduto sul divano in mezzo alle sue due bambine che guardano Odino, il levriero adottato due anni fa dalla famiglia: “Questo è spettacolo , tutto il resto non conta” scrive qualcuno; “Avete costruito una bellissima famiglia e l’amore vince sempre” aggiunge qualcun altro commentando lo scatto verso cui anche Aurora Ramazzotti ha espresso il suo apprezzamento con un like.

Il gesto social di Tomaso Trussardi

La foto che sui social lo ritrae con le figlie nate dal matrimonio con Michelle Hunziker rompe l’eccezione alla serie di immagini riferite alla sua professione di imprenditore e di appassionato di motori. E arriva a qualche giorno dalla prima serata dello show Michelle Impossible in cui la sua ex moglie ha cantato il brano ‘Più bella cosa non c’è’ notoriamente dedicatole da Eros Ramazzotti all’epoca della loro storia d’amore.

"Non l'ho più cantata, neanche sotto la doccia. Forse solo segretamente con Aurora. Mi sono detta che è sbagliato. È stata una favola e oggi vorrei concedermi di cantarla" ha affermato la showgirl prima di esibirsi. "Un po' per pudore, un po' per non offendere nessuno mi sono preclusa una cosa che avrei sempre voluto fare da vent'anni a questa parte. Cantare a squarciagola una canzone (…) Quante volte avrei voluto cantare quella canzone e non potevo. Mi sono negata questa gioia pensando di ferire qualcuno o mettere in imbarazzo qualcun altro, ora vorrei concedermi il lusso di cantarla".

Attualmente non si conoscono i reali rapporti tra i due ex, ma in occasione del compleanno di Michelle, lui nelle storie Instagram le aveva fatto gli auguri condividendo una foto di Michelle con il loro cane Odino. "Tanti auguri ad una donna fantastica", aveva scritto, ma nel rispondere agli auguri, la showgirl aveva condiviso il post del profilo Instagram di Odino e non il "repost" non quello di Tomaso, snobbando di fatto l'ex marito.