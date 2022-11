Trussardi si sbottona: per Michelle un gesto che vale più di mille parole

"Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie": così Tomaso Trussardi ha descritto il suo rapporto con la ex moglie nell'ultima intervista, limitandosi ad accennare ai ruoli di padre e madre delle piccole Sole e Celeste ma senza nulla aggiungere rispetto alle voci che sempre più insistentemente li raccontano di nuovo insieme dopo mesi di separazione. I segnali di un ritorno di fiamma, tuttavia, sembrano sempre più univoci, e dopo le vacanze sulle Dolomiti, ecco arrivare un gesto tanto semplice quanto significativo se si pensa che in tutto questo tempo di lontananza mai l'imprenditore aveva "ospitato" una foto della showgirl sui suoi profili social.

La foto di Michelle postata da Tomaso

Nessuna frase per descrivere l'ultimo scatto che Trussardi ha reso pubblico tra le sue ultime storie Instagram: solo lei, Michelle, che tiene in braccio l'adorato cane di famiglia Odino, e il paesaggio di montagna sullo sfondo sono i protagonisti di una foto che conferma la ritrovata vicinanza, ora sempre più frequente come segno di una riappacificazione ancora non ufficializzata. Da lui che, appunto, ha preferito non aggiungere nulla sulle intenzioni di tornare insieme riferendo solo di un chiaro risentimento verso Giovanni Angiolini che con la ex moglie ha avuto un breve flirt. Ma anche dalla stessa Hunziker, certa che "tutto è possibile in amore, anche l'impossibile può succedere. Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste (...) E certo mi è sfuggito qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo lasciati. La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartenga e che è ovvio che ci sia. No, devi fare qualcosa di buono per te stesso ogni giorno".

D'altronde: "La verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle", ha ammesso ancora Tomaso che a lei adesso ha dedicato una storia social muta, ma piena di valore.