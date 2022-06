Tomaso Trussardi e il messaggio velenosissimo (che sembra per Eros e Michelle)

Erano ormai mesi che Tomaso Trussardi era in silenzio stampa. Su Instagram solo foto della sua grande passione, le auto, del cane Odino e ogni tanto delle due figlie avute con Michelle Hunziker. Ma ecco che nella settimana della pubblicazione del nuovo singolo, con annesso videoclip dove Michelle e Aurora sono le protagoniste, di Eros Ramazzotti che qualcosa è cambiato. Oggi sul Corriere della Sera è stata pubblicata una lunga intervista a Aurora Ramazzotti, in cui l'influencer ha indirettamente parlato anche di Trussardi affermando che i suoi genitori, dopo anni lontani, sono tornati amici.

Forse complici le due "bombe" Trussardi ha finalmente deciso di condividere su Instagram una storia enigmatica che però sembra essere un messaggio indirizzato all'ex moglie e al suo ex marito. Ad aiutarlo nell'esprimere cosa prova la canzone Miserere di Zucchero in duetto con Luciano Pavarotti: "A volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo", nove parole che possono però aprire un mondo di significati. Un messaggio diretto solo a Eros? Solo per Michelle? Per entrambi?

Purtroppo l'imprenditore non ha aggiunto maggiori informazioni ma come si suol dire a buon intenditore poche parole e sicuramente chi doveva capire ha recepito il messaggio.