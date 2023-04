Tomaso Trussardi compie 40 anni: il messaggio di Michelle Hunziker

Tomaso Trussardi compie oggi 40 anni. Un compleanno importante per l'imprenditore, che entra negli "anta", e tra i tanti amici che sui social lo stanno ricoprendo di auguri c'è anche una persona speciale. Michelle Hunziker pubblica tra le sue storie Instagram un collage di foto dell'ex marito - da cui ha avuto le figlie Sole e Celeste - insieme alle loro bambine e ai cagnolini di famiglia.

"Happy birthday daddy" scrive, a dimostrazione che oggi i rapporti tra loro - dopo gli attriti successivi alla separazione - sono ottimi. Trussardi la ricondivide aggiungendo delle faccine con gli occhi a cuore. I due hanno provato l'anno scorso a riavvicinarsi, provando a ricostruire il loro rapporto d'amore, ma le cose non sono andate come speravano. La fine del loro matrimonio è ormai definitiva, come ha fatto sapere la showgirl mesi fa a Verissimo: "È un grande dolore quando finisce un amore. Hai fatto un investimento emotivo, ci hai creduto tantissimo e quando questo progetto fallisce è un dolore per tutti. Però è anche importante comprendere che il tempo guarisce tutto". Ci vuole tempo ma sono sulla strada giusta: "Siamo bravi - ha fatto sapere - Stiamo facendo il nostro percorso e l'obiettivo finale è quello che ho raggiunto oggi con Eros. Ci vuole tempo ma siamo bravi".

