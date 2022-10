L'indiscrezione: "Tomaso Trussardi ha dormito a casa di Michelle Hunziker"

Michelle e Tomaso forse starebbero provando a ricucire il loro amore. Secondo le foto pubblicate dal settimanale Chi, Trussardi avrebbe trascorso la notte a casa di Hunziker. Secondo il settimanale non c'è possibilità di smentita. Dopo l'annuncio della separazione, fortemente voluta da Michelle, la (ex) coppia ha vissuto momenti particolarmente concitati: Michelle Impossibile con il bacio a Eros Ramazzotti, poi la storia estiva con Giovanni Angiolini durante la quale i due hanno ricoperto le copertine dei magazine con foto bollenti tra le acque cristalline della Sardegna. Poi i pettegolezzi sul possibile ritorno d'amore tra Michelle e Eros che era in realtà un ritrovarsi dopo anni di lontananza anche e soprattutto per Aurora, che presto diventerà mamma di un maschietto e li renderà nonni. Da non dimenticare poi la sofferta decisione di Tomaso di vendere il marchio di famiglia: l'ntera linea marchiata Trussardi è stata rilevata dal fondo QuattroR, che riposizionerà sul mercato il brand dando esclusività ai prodotti nella fascia medio alta.

Dopo tutto questo sembra essere arrivato il momento anche per Michelle e Tomaso per tornare a parlare d'amore e famiglia. Michelle avrebbe fatto una corte spietata all'imprenditore che all'inizio non voleva, troppo offeso per la storia con il bel chirurgo, ma qualcosa dev'essere cambiato e secondo il settimanale è anche merito del riavvicinamento di Aurora e Tomaso: i due hanno passato anni a mal sopportarsi, invece adesso sarebbe tornato il sereno. Insomma, una concatenazione di eventi che hanno portato Trussardi a passare la notte nella casa milanese di Michelle: a dimostrarlo le foto dei paparazzi che lo fotografano la sera prima mentre aspetta la consegna per la cena e poi la mattina dopo mentre sale sulla sua auto, prima però ecco che la tata delle figlie gli porta il portafoglio che si era dimenticato nell'abitazione.

Le foto dal settimanale Chi