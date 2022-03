Michelle e Tomaso si sono lasciati un anno fa, ma non l'hanno detto per un motivo (che spunta solo ora)

Un nuovo retroscena si aggiunge attorno alla separazione piu "rumorosa" dell'anno (appena cominciato, ma tant'è), ovvero quella tra Michelle Hunziker, 45 anni, e Tomaso Trussardi, 38. Si tratta un pettegolezzo riportato da Dagospia secondo cui la conduttrice e l'imprenditore si sarebbero lasciati in realtà molto tempo fa, ovvero un anno fa, sebbene abbiano deciso di rivelarlo solamente adesso, ovver ad inizio gennaio. Il motivo? Il motivo ha un nome. Quello di Eros Ramazzotti, ovvero l'ex marito della showgirl.

La confessione di una fine precoce (precoce rispetto alle dichiarazioni pubbliche, s'intende) è arrivata da parte di Tomaso stesso. Il tutto in occasione di Filo, che sarebbe - per i non addetti ai lavori - la più importante fiera dei tessuti italiana. Qui il manager dell'omonimo brand di moda, "ha candidamente detto che il matrimonio tra lui e Michelle era già finito da un anno", si legge sulla piattaforma diretta da Roberto D'Agostino. Solo pochi giorni fa i due ex hanno deciso di renderlo pubblico, però. Perché così tardi? "Si dice - spiega ancora il sito - che la rinnovata amicizia di Michelle con l’ex marito Eros lo abbia infastidito".

Sarà vero? Chissà. Se però davvero Tomaso era infastidito dall'amicizia di Eros, non osiamo immaginare la sua reazione rispetto a quanto accaduto due settimane fa di fronte a tutta Italia (anche se in questo articolo c'abbiamo provato). Quando, nel corso dello show Michelle Impossible, andato in onda su Canale 5, la presentatrice ha baciato sulle labbra (in segno di amicizia) proprio l'ex. Un bacio che è servito a sugellare la civiltà dei rapporti tra ex in pubblico. Rapporti che, chissà, si spera siano altrettanto rosei con Tomaso stesso, soprattutto per il bene delle due bambine, Celeste e Sole, avute dalla coppia negli scorsi anni.

Non a caso però, proprio nel corso di una delle ultime interviste, Tomaso ha risposto così in merito ad una domanda su Eros: "Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’". Una critica neanche troppo velata, insomma. Che andrebbe a confermare il retroscena di Dagospia.

La storia d'amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Motivi reali, ipotizzati, o puramente inventati, di certo è che si è conclusa - almeno ufficialmente - il 19 gennaio 2022 la storia d'amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, figlio di Nicola, fondatore dell'omonima casa di moda, cominciata undici anni prima. Nel 2013 era nata la prima figlia, Sole, a seguire l'arrivo di Celeste, nel 2015. Le nozze - da favola -sono state celebrate invece il 10 ottobre 2014. Da allora, i due hanno vissuto insieme a Bergamo. Fino a gennaio. Anzi, fino ad un anno prima, a quanto pare.