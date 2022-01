Le prime foto di Tomaso Trussardi ed amica: l'assistente di Elisabetta Franchi (sosia di Michelle)

Che cosa c'entra Elisabetta Franchi nella rottura tra Michelle Hunziker e Tomas Trussardi? C'entra che, proprio nei giorni in cui l'imprenditore sta assestando la botta per la fine della relazione con la moglie, la collega lo ha invitato per qualche giorno di spensieratezza nella sua casa di Cortina d'Ampezzo. Splendida cornice in cui l'erede dei Trussardi sarebbe stato circondato dagli amici della stilista ed imprenditrice ma soprattutto da una collega di lei, la assistente, biondissima come Michelle che - racconta il magazine Chi nel numero in edicola questa settimana - non l'avrebbe mollato un secondo.

Ebbene sì, mentre Michelle era sola a festeggiare il suo primo compleanno da single in un resort super lusso in Sardegna, dove è volata con aereo privato, Trussardi era altrettanto solo in cima alle montagne. Con le figli Celeste e Sole, in viaggio con papà, e con il nutrito gruppo di amici della socialite Elisabetta Franchi, nota per essere una delle stiliste più apprezzate dello showbiz negli ultimi tempi.

Impossibile per i paparazzi - ben appostati di fronte alla meravigliosa magione di Elisabetta - non notare la presenza fissa accanto a Tomaso in quei giorni: si tratterebbe, stando a quanto scrive Chi, dell'assistente di Elisabetta, "tra l'altro molto somigliante a Michelle", "la stessa indicata come sua probabile amicizia" da tempo. Ovvero da quando Michelle già non era più presente nella sua vita. Camminate a due nella neve, ma non solo. A Cortina Tomaso sarebbe stato protagonista del soccorso di un cane ferito. Poi la cena a casa di Elisabetta, tra cibo succulento e karaoke: unitissimi dai tempi del lockdown, i due imprenditori sono pronti a guardare al futuro con progetti comuni.

Cosa c'è dietro gli auguri di lui

Sì perché la crisi tra Michelle e Tomaso andrebbe avanti da molto più tempo rispetto all'annuncio arrivato la scorsa settimana. E, nonostante lui le abbia fatto i suoi migliori auguri di compleanno in occasione del compimento di 45 anni, due giorni fa, i rapporti non sarebbero del tutto distesi (come dimostrerebbe la "strana" reazione di lei al biglietto d'auguri). Una mossa, quella di Tomaso, per rendere il conflitto meno dure e lasciar trasparire almeno serenità.

Le ragioni della crisi e gli investimenti non andati a buon fine

Tra le ragioni di una crisi che la coppia vuole tenere privata, ci sarebbero mesi di tensioni cominciate già ai tempi del lockdown. Tra gli indiziati, anche una crisi professionale vissuta da Tomaso in tempi di Covid, come avvenuto per molti imprenditori. "Privare un imprenditore di suoi progetti professionali è stato come levare pallone a un calciatore", si legge nel magazine. E ancora: investimenti di coppia non andati a buon fine, le stanze diverse in casa, lei che decide di iscriversi a karate per scaricare lo stress (e ci va anche nel giorno di Santo Stefano). Aurora, figlia di Michelle, che confida agli amici di non poterne più di vedere la madre triste. Triste come è Tomaso, immortalato già a dicembre con sguardo abbattutto e sigaretta in mano.

Ora che la coppia ha trovato il coraggio di mettere un punto, è tempo di ricominciare. Lei da un resort a cinque stelle in Sardegna. Lui dalle montagne di Cortina con Elisabetta Franchi ed altri amici.

